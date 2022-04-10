Верный пес больше месяца ждет на пороге дома свою хозяйку, которую убили кадыровцы: щемящее фото

Уже почти месяц верная собака породы акита-ину по кличке Рени ждет свою хозяйку Татьяну на пороге дома.

Татьяну взяли в плен кадыровцы. Ее насиловали, а после этого зарезали. О смерти женщины стало известно 15 марта.

Тем временем Оккупанты украли еду у животных в харьковском экопарке

Женщину похоронили во дворе дома, в котором обнаружили ее тело.

Животное ждет возвращения хозяйки

Но Рени не понимает, что ее хозяйка уже не вернется. Они были неразлучны 9 лет.

Волонтеры пытались забрать собаку в приют, но она каждый раз убегала и возвращалась на порог дома. От еды Рени тоже отказывается – приняла лишь воду.

Рени ждет хозяйку на пороге дома / Фото с канала Антона Геращенко

Волонтеры не теряют надежды найти для четырехлапой новую семью. Со слезами на глазах они говорят, что Рени очень добра.

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