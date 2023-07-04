Угроза аварии на ЗАЭС: местные власти разъяснили ситуацию и призвали не паниковать

Вечером 4 июля стало известно, что российские захватчики готовят теракт на Запорожской АЭС. Несмотря на это, в Никопольской РВА призвали не паниковать украинцев и подробно описали ситуацию на станции.

Евгений Евтушенко отметил, что даже сами россияне не знают точной даты совершения теракта на ЗАЭС. Он подчеркнул, что в случае аварии жители региона будут проинформированы о всех необходимых действиях, которые нужно выполнить.

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Какая ситуация сейчас на Запорожской АЭС

Глава Никопольского района подчеркнул, что если решение о теракте на ЗАЭС будет принято, то оккупантам позвонят по телефону и отдадут приказ в последний момент. Несмотря на это, он отметил, что все же существует вероятность того, что этот приказ не будет выполнен.

Кроме того, Евтушенко заверил, что в районе Запорожской АЭС все находятся на местах, а также мониторится безопасность и радиационная ситуация на самой станции.

В случае подтвержденных нештатных ситуаций люди будут проинформированы об аварии и начале эвакуации,

– подчеркнул он.

Глава Никопольской РВА также отметил, что, по его данным, на станции заминировали шандоры и системы циркуляции охладителя. Он сказал, что взрыв повредит систему охлаждения, в результате чего начнет расти температура активной зоны реакторов.

"Критическое поднятие температуры активной зоны реактора, который находится в состоянии горячей остановки, произойдет в промежутке от 12 до 24 часов. Что будет дальше – доподлинно неизвестно в связи с отсутствием практического опыта", – рассказал Евтушенко.

Однако он заверил, что даже при поврежденной системе охлаждения персонал ЗАЭС, если россияне допустят их к выполнению работ, попытается стабилизировать ситуацию и предотвратить разогрев активной зоны. Кроме того, эти 12 – 24 часов используют для того, чтобы эвакуировать население из опасных регионов.

Могут ли россияне подорвать хранилище ядерных отходов

Глава Никопольского района подчеркнул, что россияне не смогут взорвать хранилище ядерных отходов. По его словам, конструкция для хранения отходов достаточно прочная, и ее трудно разрушить.

Если разрушение произойдет, радиоактивное загрязнение будет локальным и опасным в первую очередь для самих россиян.

– рассказал Евтушенко.

Он также подчеркнул, что при любом из сценариев возможной аварии на ЗАЭС будет важно направление ветра с момента загрязнения. В настоящее время ветер движется в направлении Крыма, что подтверждают мониторинговые сервисы.

Евтушенко также сказал, что россияне могут совершить провокацию с локальным радиационным загрязнением территории станции. Это оккупанты делают для того, чтобы создать панику среди населения, поэтому глава Никопольской РВА призвал доверять только официальным источникам информации.

"В случае реальной аварии вы будете получать дальнейшие инструкции", – заметил он.

Напоследок Евтушенко сказал, что на сегодня Запорожская АЭС, насколько это возможно, работает в штатном режиме. Поэтому причин для паники среди населения пока нет.

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