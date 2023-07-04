Євген Євтушенко зазначив, що наразі навіть самі росіяни не знають точної дати здійснення теракту на ЗАЕС. Він наголосив, що у випадку аварії жителі регіону будуть проінформовані про всі необхідні дії, які треба виконати.

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Яка ситуація наразі на Запорізькій АЕС

Очільник Нікопольського району наголосив, що якщо рішення про теракт на ЗАЕС буде прийнято, то окупантам зателефонують та віддадуть наказ в останній момент. Попри це, він зазначив, що все ж існує ймовірність того, що цей наказ не виконають.

Крім цього, Євтушенко запевнив, що в районі Запорізької АЕС всі перебувають на місцях, а також моніториться безпекова та радіаційна ситуація на самій станції.

В разі підтверджених нештатних ситуацій люди будуть проінформовані про аварію та початок евакуації,

– підкреслив він.

Очільник Нікопольської РВА також зауважив, що, за його даними, на станції замінували шандори та системи циркуляції охолоджувача. Він сказав, що вибух пошкодить систему охолодження, внаслідок чого почне зростати температура активної зони реакторів.

"Критичне підняття температури активної зони реактора, який перебуває в стані гарячої зупинки станеться в проміжку від 12 до 24 годин. Що буде далі – достеменно невідомо у зв'язку з відсутністю практичного досвіду", – розповів Євтушенко.

Однак він запевнив, що навіть при пошкодженій системі охолодження персонал ЗАЕС, якщо росіяни допустять їх до виконання робіт, спробує стабілізувати ситуацію та запобігти розігріву активної зони. Крім того, ці 12 – 24 годин використають для того, щоб евакуювати населення з небезпечних регіонів.

Чи можуть росіяни підірвати сховище ядерних відходів

Голова Нікопольського району наголосив, що росіяни не зможуть підірвати сховище ядерних відходів. За його словами, конструкція для зберігання відходів є доволі міцною і її доволі важко зруйнувати.

Якщо руйнування станеться, радіоактивне забруднення буде локальним та небезпечним, в першу чергу, для самих росіян,

– розповів Євтушенко.

Він також підкреслив, що в будь-якому зі сценаріїв можливої аварії на ЗАЕС буде важливим напрямок вітру від моменту забруднення. На цей момент вітер рухається в напрямку Криму, що підтверджують моніторингові сервіси.

Євтушенко також сказав, що росіяни можуть вчинити провокацію з локальним радіаційним забрудненням території станції. Це окупанти роблять для того, щоб створити паніку серед населення, тож очільник Нікопольської РВА закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.

"У випадку реальної аварії ви будете отримувати подальші інструкції", – зауважив він.

Наостанок Євтушенко сказав, що станом на зараз Запорізька АЕС, наскільки це можливо, працює в штатному режимі. Тому причин для паніки серед населення наразі немає.

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