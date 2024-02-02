Оккупанты признают то, что им выгодно, – Гуменюк о вероятности "уничтожения" генерала Татаренко
Пропагандисты распространяют информацию, что во время атаки на аэродром "Бельбек" 31 января во временно оккупированном Крыму был ликвидирован российский генерал Александр Татаренко. В ОК "Юг" отреагировали на эти заявления.
В эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала вероятность ликвидации российского генерала. Пока точно неизвестно, действительно ли он погиб.
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Какова вероятность ликвидации российского генерала
Российские пропагандисты активно распространяют в сети информацию о ликвидации российского генерала Татаренко, в результате атаки на аэродром "Бельбек" 31 января во временно оккупированном Крыму.
В ОК "Юг" сообщают, что продолжают сбор данных о ликвидации российского генерала и отмечают, что враг распространяет именно ту информацию, которая ему выгодна.
В условиях гибридной войны, даже сами оккупанты порой признают то, что выгоднее было бы подать,
– сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
Удар по аэродрому "Бельбек": последние новости
- Вечером 31 января российские оккупанты начали сообщать о взрывах в Крыму. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук намекнул на удар по аэродрому "Бельбек"
- Позже, в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что российского присутствия в Крыму становится все меньше, а наши пилоты тактической авиации "вычищают" Крым от россиян.
- Наталья Гуменюк также отмечает, что сколько бы систем ПВО Россия не стягивала в Крым – каждую найдут.