Оккупанты признают то, что им выгодно, – Гуменюк о вероятности "уничтожения" генерала Татаренко

Пропагандисты распространяют информацию, что во время атаки на аэродром "Бельбек" 31 января во временно оккупированном Крыму был ликвидирован российский генерал Александр Татаренко. В ОК "Юг" отреагировали на эти заявления.

В эфире телемарафона пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк прокомментировала вероятность ликвидации российского генерала. Пока точно неизвестно, действительно ли он погиб.

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Какова вероятность ликвидации российского генерала

Российские пропагандисты активно распространяют в сети информацию о ликвидации российского генерала Татаренко, в результате атаки на аэродром "Бельбек" 31 января во временно оккупированном Крыму.

В ОК "Юг" сообщают, что продолжают сбор данных о ликвидации российского генерала и отмечают, что враг распространяет именно ту информацию, которая ему выгодна.

В условиях гибридной войны, даже сами оккупанты порой признают то, что выгоднее было бы подать,

– сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Удар по аэродрому "Бельбек": последние новости

Вечером 31 января российские оккупанты начали сообщать о взрывах в Крыму. Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук намекнул на удар по аэродрому "Бельбек"

Позже, в эфире телемарафона представитель Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что российского присутствия в Крыму становится все меньше, а наши пилоты тактической авиации "вычищают" Крым от россиян.

Наталья Гуменюк также отмечает, что сколько бы систем ПВО Россия не стягивала в Крым – каждую найдут.



Информацию о ликвидации генерала Татаренко во время атаки на аэродром "Бельбек" распространяют только пропагандистские ресурсы.