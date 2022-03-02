Вероятная провокация: в Херсоне людей заманивают бесплатным хлебом и просят выйти на улицу

2 марта 2022 , 12:32
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Источник:

Суспільне Херсон

В Херсоне неизвестные люди на автобусах призывают украинцев из громкоговорителя выйти на улицу. Люди должны выходить вроде бы для того, чтобы взять бесплатный хлеб. В то же время областной совет не проводит таких мероприятий.

Сообщили, что это может быть провокация оккупантов, которые могут использовать население как живой щит. 

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В ведомствах Херсона призвали доверять исключительно официальным источникам. 

Полный текст сообщения: 

#ВНИМАНИЕ

#Херсон сейчас в городе неизвестные на автобусах из громкоговорителя призывают людей выйти на улицу. Они делают это под видом бесплатной раздачи хлеба.

Сообщаю, что областные и местные власти не проводят подобные акции. Это может быть провокация оккупантов.

Следите за сообщениями только на официальных источниках.

#стопроссия
 

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Автор: Ярослава Прадід