Вероятная провокация: в Херсоне людей заманивают бесплатным хлебом и просят выйти на улицу
Источник:Суспільне Херсон
В Херсоне неизвестные люди на автобусах призывают украинцев из громкоговорителя выйти на улицу. Люди должны выходить вроде бы для того, чтобы взять бесплатный хлеб. В то же время областной совет не проводит таких мероприятий.
Сообщили, что это может быть провокация оккупантов, которые могут использовать население как живой щит.
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В ведомствах Херсона призвали доверять исключительно официальным источникам.
Полный текст сообщения:
#ВНИМАНИЕ
#Херсон сейчас в городе неизвестные на автобусах из громкоговорителя призывают людей выйти на улицу. Они делают это под видом бесплатной раздачи хлеба.
Сообщаю, что областные и местные власти не проводят подобные акции. Это может быть провокация оккупантов.
Следите за сообщениями только на официальных источниках.
#стопроссия
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