Вероятнее всего, на полях "Нормандии", – дипломат о встрече Зеленского и Путина

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина может состояться в рамках нормандского формата. Разговор украинского лидера с президентом страны-агрессора вероятнее всего состоится при условии проведения саммита.

Дипломат Александр Левченко отметил, что встреча в рамках нормандского формата была бы самой уместной. Все из-за более понятной повестки дня.

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Левченко напомнил, что нормандский формат посвящен вопросу Донбасса. Между тем Путин заявляет, что не хотел бы говорить об оккупированном Крыме.

А учитывая, что повестка дня "Нормандии" посвящена Донбассу – ок, значит, по Донбассу. Здесь также масса нерешенных вопросов, которые требуют политического вмешательства,

– заявил дипломат.

По словам Левченко, встреча Зеленского и Путина вероятнее всего состоится при условии проведения самого саммита. Все потому, что без этой двусторонней встречи саммит не будет завершен.

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