Россияне ударили с воздуха по по Сумской и Черниговской областях: куда попали
16 апреля 2023, 00:02Читати новину українською
Источник:ОК "Север"
Россияне ударили с воздуха по приграничью Сумской и Черниговской областях. В Шосткинском районе, предварительно, есть пострадавший человек.
Что произошло на Сумщине
Попадание по Сумской области зафиксировали 15 апреля около 22:40. В коммунальное учреждение в Шосткинском районе попала, вероятнее всего, авиабомба.
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Информацию о пострадавших в результате удара пока еще уточняют. Впрочем, по предварительным данным, есть раненый человек. На место попадания уже прибыли спасатели и полиция.Обратите внимание! Неспокойным в Сумской области было и утро, враг обстрелял район населенного пункта Бунякино. В период с 06:47 до 07:00 там зафиксировали 11 приходов – вероятно, из миномета.
На Черниговщине – пожар
Приблизительно в 23:30 оккупанты ударили и по предприятию в Семеновке. Там предварительно никто не пострадал. Впрочем, на месте загорелся пожар. На месте работают все необходимые службы.