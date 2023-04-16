Россияне ударили с воздуха по по Сумской и Черниговской областях: куда попали

Россияне ударили с воздуха по приграничью Сумской и Черниговской областях. В Шосткинском районе, предварительно, есть пострадавший человек.

Что произошло на Сумщине

Попадание по Сумской области зафиксировали 15 апреля около 22:40. В коммунальное учреждение в Шосткинском районе попала, вероятнее всего, авиабомба.

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Информацию о пострадавших в результате удара пока еще уточняют. Впрочем, по предварительным данным, есть раненый человек. На место попадания уже прибыли спасатели и полиция.

На Черниговщине – пожар

Неспокойным в Сумской области было и утро , враг обстрелял район населенного пункта Бунякино. В период с 06:47 до 07:00 там зафиксировали 11 приходов – вероятно, из миномета.

Приблизительно в 23:30 оккупанты ударили и по предприятию в Семеновке. Там предварительно никто не пострадал. Впрочем, на месте загорелся пожар. На месте работают все необходимые службы.