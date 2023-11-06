Вероятно, не подлежит ремонту, – ВСУ о масштабе повреждений корабля "Аскольд"

4 ноября днем Украина нанесла ракетный удар по судостроительному заводу в Керчи. В ВСУ прокомментировали масштаб повреждения корабля "Аскольд".

В ВСУ подтвердили, что поразили ракетой вражеский ракетоноситель в Керчи и спрогнозировали его дальнейшую судьбу.

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Серьезно "раненый"

В Страткоме ВСУ указали, что, вероятно, корабль получил значительные повреждения и не подлежит ремонту. Также там поделились кадром пораженного "Аскольда", который и подтверждает предположение военных относительно бесперспективного будущего российского корабля.

Российский корабль после "встречи" с ракетой SCALP / Фото Osint-сообщество

Подтверждено.

Российский ракетоноситель "Аскольд" – самый свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс" получил повреждение в результате поражения ВСУ морской и портовой инфраструктуры завода "Залив" во временно оккупированном Крыму,

– говорится в сообщении военных.

Между тем, в сети появилось видео вероятного прилета по судостроительному заводу в Керчи.

Удар по "Аскольду": видео из соцсети

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