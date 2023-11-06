Вероятно, не подлежит ремонту, – ВСУ о масштабе повреждений корабля "Аскольд"
4 ноября днем Украина нанесла ракетный удар по судостроительному заводу в Керчи. В ВСУ прокомментировали масштаб повреждения корабля "Аскольд".
В ВСУ подтвердили, что поразили ракетой вражеский ракетоноситель в Керчи и спрогнозировали его дальнейшую судьбу.
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Серьезно "раненый"
В Страткоме ВСУ указали, что, вероятно, корабль получил значительные повреждения и не подлежит ремонту. Также там поделились кадром пораженного "Аскольда", который и подтверждает предположение военных относительно бесперспективного будущего российского корабля.
Российский корабль после "встречи" с ракетой SCALP / Фото Osint-сообщество
Подтверждено.
Российский ракетоноситель "Аскольд" – самый свежий корабль проекта "Каракурт" с технологией "стелс" получил повреждение в результате поражения ВСУ морской и портовой инфраструктуры завода "Залив" во временно оккупированном Крыму,
– говорится в сообщении военных.
Между тем, в сети появилось видео вероятного прилета по судостроительному заводу в Керчи.
Удар по "Аскольду": видео из соцсети
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- 4 ноября днем жители временно оккупированной Керчи слышали взрывы. Вскоре в телеграм-каналах начала появляться информация, что взрывы раздавались в районе судостроительного завода "Залив".
- Только около 20:20 в ВСУ заявили об успешной атаке морской и портовой инфраструктуры в Керчи.
- Впоследствии в Воздушных силах уточнили, что был поражен носитель "Калибров" корабль "Аскольд" типа "Каракурт". Там пояснили, что удары по заводу нанесли французские ракеты SCALP, которые имеют радиус действия в 560 километров.
- В России не стали отрицать очевидное. Минобороны страны-агрессора признало поражение "Аскольда". Там также заявили, что, мол, их "ПВО" отразило атаку десятка украинских ракет. 13, говорят оккупанты, удалось сбить, а вот две попали в цель.
- Российский электорат этот факт очень возмутил. В соцсети они не скрывали удивления, как Украина могла еще раз попасть в их корабль, тем более с воздуха, если их еще в первые месяцы большой войны уверяли, что у украинцев не осталось самолетов. Оккупанты ныли и советовали своей власти ударить по Киеву и Харькову.