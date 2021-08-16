"Предупредительный" огонь и давка: как люди штурмуют аэропорт в Кабуле – ужасное видео 18+

Талибан 15 августа заявил, что контролирует весь Афганистан и призвал иностранцев покинуть страну. Единственный способ это сделать – вылететь из аэропорта. Именно поэтому в аэропорту Кабула поднялся хаос и погибли люди.

Предварительно известно, что там погибло 5 человек. Эту информацию обнародовало издание Al Arabiya и другие СМИ, ссылаясь на свидетелей.

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В аэропорту Кабула погибли 5 человек

Издания пишут, что тысячи афганцев пытаются покинуть страну. Из страны уже отменили все регулярные авиарейсы. Летают только военно-транспортные и пассажирские самолеты, на которых эвакуируют иностранцев. Зато в эти самолеты пытаются втиснуться местные.

Люди имеют последнюю надежду покинуть страну, потому жмутся в самолеты: смотрите видео 24 канала аэропорта Кабула

Предварительно известно, что в аэропорту уже погибло 5 человек. Свидетели утверждают, что видели, как их тела везли в авто. Другой очевиден событий заявил, что он не понял, они были застрелены или погибли в давке.

Люди штурмуют аэропорт, ведь хотят уехать из Афганистана / Фото 24 канала

Людей могли задавить в толпе

Издание Mash сообщило со ссылкой на местных журналистов, что этих людей могли задавить при попытке прорваться в самолет. Также сообщалось, что выстрелы были слышны даже ночью.

Сейчас Штаты не прокомментировали ситуацию. Перед тем сообщали, что войска США стреляли в воздух в местном аэропорту.

Все для того, чтобы навести порядок, ведь люди массово штурмовали самолеты и ситуация выходила из-под контроля.

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