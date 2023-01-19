Границу с Беларусью "зашивают" окопами: что происходит на Полесье
Источник:Виталий Бунечко
Украина постоянно укрепляет границу с Беларусью. На Волыни и Ровненской области рассказали, как готовятся к вероятному наступлению врага.
В Беларуси продолжаются учения. Однако признаков того, что враг может сейчас пойти в наступление с этого направления, пока нет.
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В Житомирской области максимально загораживаются от Беларуси
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко рассказал, что границу с Беларусью в Житомирской области зашивают окопами и заливают бетоном.
Руководители военного командования, областной администрации, пограничников, правоохранительных органов и общин, граничащих с границей, собрались в Олевске, чтобы проанализировать ход развития глубоко эшелонированной системы обороны на границе с Беларусью.
Заместитель командующего ОГВ "Волынь", бригадный генерал Василий Зубанич продемонстрировал, что сейчас на Севере Житомирской области продолжают строить дополнительные линии обороны и монтировать фортификационные сооружения.
Вместе с минными полями, противотанковыми рвами, другими физическими заграждениями на направлениях потенциального продвижения врага они должны создать для сил оккупантов адскую ловушку на украинском Полесье,
– сказал Виталий Бунечко.
Как укрепляют границу в Житомирской области: фото Виталия Бунечко
Что происходит на границе Ровненской области
Руководитель Ровненской ОВА Виталий Коваль заверил, что на украинско-белорусской границе все спокойно. Все 229 километров границы Ровненской области с республикой Беларусь – контролируемые и насыщенные нашими военными.
Но на этом не останавливаемся. Продолжаем наращивать оборонные возможности. Строить инженерные, фортификационные сооружения,
– сказал он.
Раньше Коваль рассказал, что местные жители каждый день, как добровольцы, приходят копать рвы против танков, помогают делать соответствующие ограждения и фортификационные сооружения. Есть и те, кто постоянно трудится даже в праздничные дни.