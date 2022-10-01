Украинские военные тренировались отбивать атаки со стороны Беларуси: красноречивые кадры
Источник:Оперативное командование "Север"
Украинские защитники отработали практические действия по подготовке к возможным угрозам со стороны Беларуси в северных регионах Украины.
В рамках совместных учений "Северный ураган" принимали участие подразделения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины.
К теме Лукашенко мог "дать добро" на вторжение из Беларуси: прогноз Жданова к декабрю
Как происходили учения
Отыгрывая определенный сценарий, каждое подразделение Сил обороны училось отражать возможные атаки, взаимодействовать и координироваться на случай угрозы.
Такие практические действия являются системными для сил обороны и позволяют поддерживать надлежащий уровень подготовки,
– говорится в сообщении.
Как проходили учения по отражению атак из Беларуси:
Возможно ли новое вторжение из Беларуси
Эксперты считают, что в настоящее время участие Беларуси в войне в Украине остается маловероятным. Тем не менее, Россия надеется использовать белорусские военные объекты и инфраструктуру для содержания и потенциального обучения новомобилизованных российских сил.
К теме – Беларусь готовится разместить 20 000 мобилизованных россиян: смотрите видео