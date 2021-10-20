"Вероятность осложнений высока": консилиум врачей рекомендовал госпитализировать Саакашвили
Источник:"Грузия Online"
В начале октября Михаил Саакашвили вернулся в Грузию после 8 лет отсутствия. Политика сразу же задержали и упекли в тюрьму в городе Рустави.
Тогда же третий грузинский президент объявил голодовку и с тех пор его здоровье существенно ухудшилось. Следовательно, консилиум, который собрали, чтобы оценить состояние экс-главы государства, посоветовал перевод в медучреждение.
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Рекомендуют профилактическую госпитализацию
Мы подняли вопрос о так называемой профилактической госпитализации, и сейчас его рассматривают. Все обсудили, дали рекомендацию,
– сказал Зураб Пагава.
По словам члена консилиума, это не срочно, но поскольку "вероятность осложнений высока", чтобы перестраховаться, есть рекомендация госпитализации.
"Это не вопрос часов, но должен состояться в ближайшее время", – добавил он.Обратите внимание! Саакашвили объявил голодовку 20 дней назад.
Ситуация с Саакашвили: что известно
- Утром 1 октября Міхеіл Саакашвили обнародовал видеообращение, в котором заявил, что вернулся на родину и находится в Батуми.
- Впоследствии стало известно, что в Грузию он попал незаконно, пересекая границу в кабине трейлера. Впоследствии политика арестовали.
- К слову, в родной стране против него открыто 4 уголовных дела, по двум есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.