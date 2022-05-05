Вероятные провокации 9 мая: в МВД дали советы украинцам по безопасности

Россия 9 мая может прибегнуть к новым провокациям. Поэтому украинцам важно быть бдительными и соблюдать простые правила.

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко дал советы гражданам, как обезопасить себя в эти напряженные дни в эфире марафона единых новостей. 24 канал передает детали.

Читайте также Кремль отказывается от "денацификации", потому что россияне не понимают этого термина

Вероятные провокации россиян

Россия имеет свои "крепкие" даты, к которым часто готовит усиление агрессии и может совершать провокации. В частности, сохраняется большая вероятность ужесточения ракетных обстрелов украинских населенных пунктов. Так, в некоторых регионах Украины на период 9 мая местные власти приняли определенные меры безопасности:

В Запорожье комендантский час продлится с 19:00 8 мая до 5:00 10 мая . Покидать дома местные жители смогут только во время оповещения о воздушной тревоге и только для того, чтобы спуститься к укрытию.

. Покидать дома местные жители смогут только во время оповещения о воздушной тревоге и только для того, чтобы спуститься к укрытию. Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил, что время комендантского часа в городе на этот период, вероятно, тоже изменят. Впрочем, официальной информации относительно таких изменений пока не было.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отменил любые массовые мероприятия, при чем в этом году на 7 мая приходится празднование Дня города. Чиновник призвал местных жителей оставаться дома и по возможности даже временно уехать из Ивано-Франковска, на период 7, 8 и 9 мая.

Советы от МВД Украины

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко призвал украинцев соблюдать установленные ограничения. Он попросил граждан не терять здравого смысла и отказаться от участия в массовых мероприятиях и выезде на природу, чтобы, в частности, пожарить шашлыки.

Денисенко подчеркнул, что категорически запрещено посещать леса и лесопосадки в регионах, где временно находились вражеские войска – в Киевской, Сумской, Черниговской областях и т.д. Это нельзя делать ни в коем случае, поскольку такие территории еще не проверяли на заминирование.

Кроме того, советник Дениса Монастырского заметил еще один очень важный момент – на выходные к 9 мая в некоторых регионах приходятся так называемые поминальные дни. Поэтому в МВД очень просят украинцев воздержаться от массовых собраний.

Это нужно для того, чтобы в принципе не давать возможности врагу понимать, что где-то есть большое скопление людей. Все мы помним, что произошло на вокзале в Краматорске – цинизм врага всегда зашкаливает.

– заметил Денисенко.

К слову, советник главы МВД объяснил, что в эти дни СБУ, Нацгвардия, Нацполиция и все украинские правоохранительные органы будут безусловно работать в усиленном специальном режиме. Для облегчения работы правоохранителей гражданам следует быть бдительными и внимательными, массовые собрания могут становиться очень опасными.

По теме – Россия готовит провокации к 9 мая в украинских городах: смотрите видео