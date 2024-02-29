Вариант только один: как в Беларуси провести действенный государственный переворот

В Беларуси может произойти государственный переворот против Александра Лукашенко. Об этом пишет издание Politico и добавляет, что готовит его белорусская группа сопротивления BYPOL.

Российский правозащитник, блогер Марк Фейгин в разговоре с 24 Каналом проанализировал это заявление. По его словам, в Беларуси может произойти переворот, как акт хаоса, а не полного освобождения.

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Какие есть варианты

Беларусь фактически оккупирована кремлевским режимом. И даже если физически ликвидировать самопровозглашенного президента Лукашенко, страна не сможет сразу очиститься.

"Убить Лукашенко, сделать военный переворот и что-то подобное, мол, не надо пытаться охватить восстанием всю страну – достаточно уничтожить тирана и дальше все само пойдет. Даже внутри органов правления страной начнется хаос и он приведет к изменениям", – объяснил Фейгин.

По его словам, таких примеров в истории было немало. Но в такой ситуации Россия будет пытаться поставить свою марионетку в белорусское правительство, которой является сейчас Лукашенко.

"Могут ли BYPOL планировать такие вещи – могут. Будут ли они действенными в реализации – не знаю. Сейчас не приходится надеяться на какое-то вторжение на территории Беларуси. Те силы, которые воюют на стороне Украины, – их недостаточно, соотношения непропорциональны. Но мы не знаем, какие там настроения военных (внутренних – 24 Канал). Возможно, они бы поддержали это", – предположил правозащитник.

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