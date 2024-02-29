Російський правозахисник, блогер Марк Фейгін в розмові з 24 Каналом проаналізував цю заяву. За його словами, у Білорусі може відбутися переворот, як акт хаосу, а не повного звільнення.

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Які є варіанти

Білорусь фактично окупована кремлівським режимом. І навіть якщо фізично ліквідувати самопроголошеного президента Лукашенка, країна не зможе одразу очиститися.

"Вбити Лукашенка, зробити військовий переворот і щось подібне, мовляв, не треба намагатися охопити повстанням усю країну – достатньо знищити тирана і далі все саме піде. Навіть всередині органів правління країною почнеться хаос і він приведе до змін", – пояснив Фейгін.

За його словами, таких прикладів в історії було чимало. Але в такій ситуації Росія намагатиметься поставити свою маріонетку в білоруський уряд, якою є зараз Лукашенко.

"Чи можуть BYPOL планувати такі речі – можуть. Чи будуть вони дієвими у реалізації – не знаю. Зараз не доводиться сподіватися на якесь вторгнення на території Білорусі. Ті сили, які воюють на боці України, – їх недостатньо, співвідношення непропорційні. Але ми не знаємо, які там настрої військових (внутрішніх – 24 Канал). Можливо, вони б підтримали це", – припустив правозахисник.

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