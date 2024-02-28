Можливо, це початок формування угруповання російських військ на території Білорусі. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.

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"Росія може розпочати підготовку до оголошення загальної мобілізації після виборів. Тоді це початок формування угруповання російських військ на території Білорусі. Куди він буде направлений? Найімовірніше, проти нас спочатку, можливо, з перспективою відкриття другого фронту. Але так просто ешелони з російською технікою там не з'являються", – сказав він.

Не найближча перспектива

Як зазначив Олег Жданов, чи повернеться Росія до ідеї відкриття другого фронту з Білорусі – залежатиме від людського ресурсу. Якщо ворог зміг перекинути ешелон з 60 одиниць техніки, це свідчить про те, що запаси є. Західні фахівці оцінюють, що Росії цих запасів вистачить це на два – три роки війни.

Якщо буде особовий склад, я думаю, вони будуть формувати там ударне угруповання. Це буде не найближча перспектива. Не за місяць, не за рік. Це три – п'ять років при ідеальних розкладах у плані постачання мобілізаційного ресурсу для формування цих військ. Але поява такого ешелону нас повинна зацікавити та насторожити,

– вважає військовий експерт.

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