Можливо, це початок формування угруповання російських військ на території Білорусі. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Олег Жданов.
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"Росія може розпочати підготовку до оголошення загальної мобілізації після виборів. Тоді це початок формування угруповання російських військ на території Білорусі. Куди він буде направлений? Найімовірніше, проти нас спочатку, можливо, з перспективою відкриття другого фронту. Але так просто ешелони з російською технікою там не з'являються", – сказав він.
Не найближча перспектива
Як зазначив Олег Жданов, чи повернеться Росія до ідеї відкриття другого фронту з Білорусі – залежатиме від людського ресурсу. Якщо ворог зміг перекинути ешелон з 60 одиниць техніки, це свідчить про те, що запаси є. Західні фахівці оцінюють, що Росії цих запасів вистачить це на два – три роки війни.
Якщо буде особовий склад, я думаю, вони будуть формувати там ударне угруповання. Це буде не найближча перспектива. Не за місяць, не за рік. Це три – п'ять років при ідеальних розкладах у плані постачання мобілізаційного ресурсу для формування цих військ. Але поява такого ешелону нас повинна зацікавити та насторожити,
– вважає військовий експерт.
Останні новини Білорусі
- КДБ Білорусі 15 лютого повідомило, що в Лельчицькому районі Гомельської області, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції. Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що впровадження режиму КТО біля кордону з Україною більш схоже на привернення уваги. Він зазначив, що в цьому районі планувалося проведення чергових навчань – їх організовують в Білорусі постійно.
- Білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко заявив, що 16 лютого, на кордоні з Україною нібито було затримано "українських диверсантів" із вибухівкою, що намагалися здійснити диверсії на території Білорусі та Росії. У ДПСУ повідомляють, що це звичайнісіньке підігравання Росії, задля того, щоб змістити акценти та виставити агресором Україну.
- За словами речника ДПСУ, Росія на території Білорусі не має ресурсів для наступу на Україну з Півночі. У Білорусі регулярно фіксують якісь навчання, зокрема, із залученням колишніх вагнерівців.