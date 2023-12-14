Дискуссии – это не раскол, – Данилов опроверг конфликты между военным и политическим руководством

Алексей Данилов прокомментировал информацию о вероятном конфликте между военным и политическим руководством Украины. Секретарь СНБО заверил, что Россия пытается использовать ситуацию и трактовать события по собственному усмотрению.

Алексей Данилов в эфире телемарафона заявил, что 121 заседание Ставки президент Украины провел с начала полномасштабного вторжения России. На каждом из них есть дискуссия и доклады, пишет 24 Канал.

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Что Данилов сказал о вероятном конфликте

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил, что на Ставке "очень горячо" иногда бывает, если не сказать, что на каждом заседании. Потому что ответственная тема, тема войны.

Мне жаль, если кто-то из коллег, которые являются членами Ставки, как-то по-другому трактуют всю эту ситуацию. Но имейте в виду – если нет дискуссии, то нет и качественных решений,

– заявил Алексей Данилов.

Он предположил, что, возможно, это имели в виду, когда предположили, что есть раскол в высшем военно-политическом руководстве страны.

"Да есть дискуссии, есть вопросы, с которыми не все могут согласиться по тем или иным направлениям. Однако это не значит, что есть раскол", – пояснил Данилов.

Он добавил, что, благодаря действиям ВСУ, Россия уже не имеет возможности захватить Украину военным путем.

У них (россиян – 24 Канал) есть план Б, который состоит в том, чтобы произвести внутреннюю дестабилизацию. Внутренняя стабилизация делается благодаря принятию тех или иных решений, которые, как считает Россия, будут приняты и на территории Украины,

– заявил Данилов.

Он добавил, что пока не время для выборов, ведь нам нужно одержать победу.

В ОП заявили, что фейки создают дополнительную психоэмоциональную нагрузку на общество. В частности, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сказал, что у людей есть разочарование из-за того, что война долго.

"Люди хотят чувствовать, что в Украине стала система управления, есть возможности общаться на разных уровнях. Это будет добавлять ощущение стабильности… Опять же, будет много разных упреков в той или иной ложной информации и должны ее опровергать постоянно", – заверил Подоляк.

Советник Андрея Ермака объяснил, что некоторые люди распространяют эту информацию, чтобы повысить свой "вес".

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