Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що 121 засідання Ставки президент України провів з початку повномасштабного вторгнення Росії. На кожному з них є дискусія та доповіді, пише 24 Канал.
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Що Данілов сказав про ймовірний конфлікт
Секретар Ради національної безпеки та оборони заявив, що на Ставці "дуже-дуже гаряче" інколи буває, якщо не сказати, що на кожному засіданні. Тому що відповідальна тема, тема війни.
Мені прикро, якщо хтось із колег, які є членами Ставки, якось по-іншому трактують всю цю ситуацію. Але майте на увазі – якщо немає дискусії, то немає і якісних рішень,
– заявив Олексій Данілов.
Він припустив, що можливо це мали на увазі, коли припустили, що є розкол у вищому військово-політичному керівництві країни.
"Так, є дискусії, є питання, з якими не всі можуть погодитись по тих чи інших напрямках. Проте це не значить, що є розкол", – пояснив Данілов.
Він додав, що, завдяки діям ЗСУ, Росія вже немає спроможності захопити Україну військовим шляхом.
В них (росіян – 24 Канал) є план Б, який полягає в тому, щоб зробити внутрішню дестабілізацію. Внутрішня стабілізація робиться, завдяки ухваленню тих чи інших рішень, які, як вважає Росія, будуть ухвалені та території України,
– заявив Данілов.
Він додав, що наразі не час для виборів, адже нам потрібно здобути перемогу.
У ОП заявили, що фейки створюють додаткове психоемоційне навантаження на суспільство. Зокрема, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що в людей є розчарування через те, що війна довго.
"Люди хочуть відчувати, що в Україні стала система управління, є можливості спілкуватись на різних рівнях. Це буде додавати відчуття стабільності… Знову ж таки, буде багато різних закидів щодо тієї чи іншої неправдивої інформації й маємо її спростовувати постійно", – запевнив Подоляк.
Радник Андрія Єрмака пояснив, що деякі люди поширюють цю інформацію, щоб підвищити свою "вагу".
Що сказав міністр оборони про Залужного
- У мережі поширювали інформацію про ймовірну відставку Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що питання відставки Залужного "розгойдують" як зсередини, так і ззовні.
- Умєров зауважив, що регулярно жартує щодо цього питання. Мовляв, "цього разу, хто звільняє тебе?". Глава Міноборони України запевнив, що наразі питання відставки Валерія Залужного відсутнє.
- До речі, 12 грудня Валерій Залужний та Рустем Умєров приїхали на Схід. Вони відвідали позиції українських захисників, обговорили ключові потреби українських воїнів, порушували питання підготовки рекрутів та посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення. Детальніше про поїздку читайте за посиланням.