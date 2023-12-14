Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявив, що 121 засідання Ставки президент України провів з початку повномасштабного вторгнення Росії. На кожному з них є дискусія та доповіді, пише 24 Канал.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони заявив, що на Ставці "дуже-дуже гаряче" інколи буває, якщо не сказати, що на кожному засіданні. Тому що відповідальна тема, тема війни.

Мені прикро, якщо хтось із колег, які є членами Ставки, якось по-іншому трактують всю цю ситуацію. Але майте на увазі – якщо немає дискусії, то немає і якісних рішень,

– заявив Олексій Данілов.

Він припустив, що можливо це мали на увазі, коли припустили, що є розкол у вищому військово-політичному керівництві країни.

"Так, є дискусії, є питання, з якими не всі можуть погодитись по тих чи інших напрямках. Проте це не значить, що є розкол", – пояснив Данілов.

Він додав, що, завдяки діям ЗСУ, Росія вже немає спроможності захопити Україну військовим шляхом.

В них (росіян – 24 Канал) є план Б, який полягає в тому, щоб зробити внутрішню дестабілізацію. Внутрішня стабілізація робиться, завдяки ухваленню тих чи інших рішень, які, як вважає Росія, будуть ухвалені та території України,

– заявив Данілов.

Він додав, що наразі не час для виборів, адже нам потрібно здобути перемогу.

У ОП заявили, що фейки створюють додаткове психоемоційне навантаження на суспільство. Зокрема, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що в людей є розчарування через те, що війна довго.

"Люди хочуть відчувати, що в Україні стала система управління, є можливості спілкуватись на різних рівнях. Це буде додавати відчуття стабільності… Знову ж таки, буде багато різних закидів щодо тієї чи іншої неправдивої інформації й маємо її спростовувати постійно", – запевнив Подоляк.

Радник Андрія Єрмака пояснив, що деякі люди поширюють цю інформацію, щоб підвищити свою "вагу".

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