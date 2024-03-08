Москва готовится к "теракту": политтехнолог иронично перечислил, кто может его готовить
В ближайшие 48 часов в российской Москве могут произойти теракты. О чем 7 марта предупредили посольства сразу трех стран и призвали своих граждан воздержаться от путешествия в страну-агрессор.
Вероятно, что к этой информации стоит прислушаться. О чем в разговоре с 24 Каналом отметил политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Кто бы мог "устроить теракт"
Посольство США в России выложило сообщение, мол, "экстремисты в ближайшее время планируют атаковать крупные собрания в Москве".
"Знаете, кто в России считается "экстремистами"? У них есть официальный список. В него входит чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, многотиражный писатель Борис Акунин, социальная сеть Facebook (к тому же в реестре есть ее пресс-секретарь), Коломойский есть. В общем, в России сами не понимают, кого называть экстремистами", – сказал Шейтельман.
А почему говорится о 48 часах – потому что в это время в России празднуют 8 марта, отметил политтехнолог. И у оккупантов – выходной.
"Я думаю, что надо серьезно относиться (к сообщениям – 24 Канал). Если об этом говорят, то не с пустого места. А с другой стороны – слово "экстремисты" сразу меняет контекст. Россия превратила себя в какую-то страну-карикатуру. Потому что говоря "экстремист", ты представляешь себе Каспарова, который куда-то крадется, чтобы ладью куда-то подложить", – иронично добавил он.
Что известно о сообщениях посольств: основное
- 7 марта посольства США, Великобритании и Германии предупредили об опасности в Москве. В частности, в Великобритании подчеркнули, что есть большая угроза террористических атак со стороны групп, которые "рассматривают их граждан, как мишень".
- Немецкое ведомство настоятельно порекомендовало воздержаться от поездки в Москву. И отметило, что 8 марта посольство Германии в Москве и Генеральное консульство Санкт-Петербурга будут закрыты.
- Впоследствии Латвия, Канада, Южная Корея, Швеция и Чехия присоединились к предостережениям о возможных терактах в России.