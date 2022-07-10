У россии нет сил, – военный эксперт о вероятном ударе по Сувальскому перешейку

Сейчас вокруг Сувальского коридора ситуация несколько напряженная. Россия уже угрожает, однако не готова пойти на открытую конфронтацию.

Об этом рассказал польский военный эксперт Михал Фишер. Свое мнение он высказал 24 каналу.

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Пока войска россии находятся в Украине, у них нет никаких сил, которые страна-агрессорка бросила бы на Литву или Польшу,

– сказал он.

Поэтому, по мнению эксперта, это только "дипломатические игры". Поэтому оккупанты пока не готовы открывать еще один фронт. В таком случае их ожидает мощный ответ.

Справка. Сувальский перешеек – сухопутный коридор, объединяющий Литву и Польшу. К югу от него расположена беларусь, к северу – Калининградская область россии. Эксперты американского Politico предполагали, что коридор может стать первой целью армии страны-агрессора, если она все же решится на прямую конфронтацию с НАТО.

Очередные угрозы россии

Литва готовится разместить еще больше войск НАТО на своей территории из-за новых угроз россии. Последний не нравится, что Литва выполняет требования санкций и не пропускает отдельные товары в Калининград. Поэтому в кремле и угрожают военными действиями возле Сувальского коридора.

У НАТО есть все возможности для эффективной обороны и наступления. Первой пострадает Калининградская область и расположенные в ней подразделения Балтийского флота РФ включительно со штабом флота (город Калининград).

Попытка захватить Сувальский коридор возможна, но Литва и Польша уже готовы к такому варианту.

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