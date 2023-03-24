Вероятный запуск БПЛА: в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу
24 марта 2023, 00:10Читати новину українською
Ночью 24 марта в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за предполагаемого запуска вражеских беспилотников.
Тревога охватила северные регионы Украины, в том числе столицу.
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Воздушная тревога на рубеже 23 и 24 марта: хронология событий01.30. Отбой в Киеве, Киевской области и на Полтавщине. Также в Сумской и Черниговской областях.01.25. Отбой воздушной тревоги в Днепропетровской и Запорожской областях.01.00. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.00.30. В Сумском районе слышали взрывы, мэр Белополья призвал местных до утра находиться в укрытиях.00:10 В Киевской ОВА предупредили об угрозе атаки вражеских дронов! Жителей Киевской области призвали оставаться в укрытиях к отбою.
По состоянию на 00:00, воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей.