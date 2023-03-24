Вероятный запуск БПЛА: в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу

Ночью 24 марта в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за предполагаемого запуска вражеских беспилотников.

Тревога охватила северные регионы Украины, в том числе столицу.

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Воздушная тревога на рубеже 23 и 24 марта: хронология событий

Отбой в Киеве, Киевской области и на Полтавщине. Также в Сумской и Черниговской областях.Отбой воздушной тревоги в Днепропетровской и Запорожской областях.Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.В Сумском районе слышали взрывы, мэр Белополья призвал местных до утра находиться в укрытиях.В Киевской ОВА предупредили об угрозе атаки вражеских дронов! Жителей Киевской области призвали оставаться в укрытиях к отбою.

По состоянию на 00:00, воздушную тревогу объявили в Киеве и ряде областей. Карта воздушных тревог по состоянию на 00:00 / Скриншот єМапа

Мониторинговые группы сообщают о повышенной активности вражеской авиации на северо-восточном направлении. Предварительно зафиксировано 6 вражеских бортов.Глава Офиса Президента Андрей Ермак призвал не игнорировать воздушную тревогу.По предварительным данным, оккупанты запустили с территории Брянской області России БПЛА.