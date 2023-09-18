Россия хотела ее оставить: Лубинец рассказал об уникальном случае возвращения ребенка в Украину

Омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил детали того, как домой в Украину вернули 14-летнюю Веронику Власову. Ребенка похитили россияне и не хотели отдавать.

Вернуть ребенка смогли, привлекая международных партнеров. Об этом омбудсмен сообщил в эфире телемарафона.

Смотрите также На днях из России и оккупированных земель удалось вернуть троих детей: они уже с родными

Почему этот случай уникален

14-летняя Вероника из Харьковской области была депортирована россиянами. Ее мама – военная, поэтому с первых минут полномасштабного вторжения поехала в часть, а территория, где находилась дочь, была быстро оккупирована захватчиками. Веронику вывезли в Липецк, она была в специальном заведении для украинских детей.

Россияне не хотели отдавать ребенка и, по словам Лубинца, делали все, чтобы заблокировать этот процесс.

Чтобы его вернуть, мы как государство вместе с партнерами сделали специальный формат встречи Совбеза ООН, это формат Аррия, там выступила мама девочки. После ее выступления россияне послали сигнал, что они готовы ее вернуть, хотя юридически делали все, чтобы эта девочка никогда не приехала в Украину.

– поделился подробностями омбудсмен.

Судебное дело против несовершеннолетней Вероники Власовой

В апреле этого года Дмитрий Лубинец уже писал об этом случае с девочкой. Только вдумайтесь: оккупанты возбудили против несовершеннолетнего ребенка судебное дело. Поэтому Вероника не могла вернуться в Украину, пока дело не будет закрыто. Об этом весной на заседании Совбеза ООН рассказала мама девочки Нина Власова.

Что такое формат Аррия или формула Аррия Так называют специальное заседание членов Совбеза ООН. Оно является неформальной встречей, организованной членом или Советом безопасности, чтобы провести откровенный обмен мнениями с участием лиц, которых было бы полезно заслушать и которые хотят что-то сообщить.



Такой формат заседаний назвали в честь венесуэльского дипломата Диего Аррии – он впервые применял эту практику в 1992 году как представитель Венесуэлы в Совбезе.

Спасенные украинские дети рассказали свои истории о депортации Россией

В Гааге провели встречу, чтобы привлечь внимание к нарушение оккупантами прав детей. Это первая делегация, когда в состав, кроме официальных представителей Украины, входят еще шестеро детей. Каждый из них, по словам Дмитрия Лубинца, является свидетелем незаконных действий России, которые должны быть признаны военными преступлениями, геноцидом. Большинство детей из Мариуполя, несовершеннолетних сопровождала украинская делегация.