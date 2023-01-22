Коляда под звуки выстрелов: история вертепа из Львовской области про поездку к военным на фронт

Раздаются выстрелы и взрывы. Из-за вражеских атак вечера проходят при свечах. Между звуками обстрелов раздается традиционная украинская коляда. Это новые реалии, Рождество в 2023 году. Однако, может ли враг украсть наши традиции, нашу веру и нашу историю? Ни за что! Это доказывают колядники из Львова, которые принесли радость Рождества на передовую для наших воинов.

Так возник Первый частный молодежный вертеп Львовской общины. С 24 по 26 декабря вертеп колядовал во Львове и Львовской общине, собирая средства для нужд 103-й бригады ТРО. А уже 12 января отправился на восток, чтобы колядовать для наших воинов.

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О коляде под звуки обстрелов, пути через деоккупированные села и посещении защитников в Донецкой и Харьковской областях читайте дальше в эксклюзивном репортаже журналиста 24 Канала Ивана Магуряка.

Коляда, как во времена Второй мировой: вертеп в Донецкой области

– Ребята, подавайте ящики!

– А точно все влезет? Здесь их много.

– Грузите броники!

– Аптечки есть?

– Где костюмы?

Где-то так вечером 12 января Первый частный молодежный вертеп Львовской общины собирался в длительную поездку на Восток. Одни беспокоились, чтобы не забыть что-то, другие переживали, ведь для них это была первая подобная поездка.

Около 2 часов мы грузили все необходимое. Затем пришел отец Василий из Рясне-Русского, благословивший нас в путь. У кого-то на лице было видно волнение, а у меня его вызывала только своего рода неизвестность, прежде чем нас ждет в следующие несколько дней.

Авто не лучшее место для сна, но и не самое плохое. Однако первую ночь мы провели именно там, отправляясь к первой точке – городу Покровск Донецкой области, то есть в более чем 1 100 километрах от Львова.

Мы проходили город за городом и усталость становилась все больше. Если сначала мы ехали, пели народные песни в перемешку с колядками, то ночью не спали только водители. Однако наш сон прерывали остановки на заправках.

15 часов и вот нас приветствует Донецкая область. В считанные километры уже и Покровск.



Колядники приехали на Донбасс / Фото Назара Сеницы

Возле вокзала нас встретили трое военных. Улыбающиеся и с хорошим настроением. Так как на улице было холодно, то прежде всего нам предложили выпить горячий чай и согреться в местном кафе. За чашкой чая или кофе мы поговорили и о передовой, и о тыле, и о прошлом и будущем. Потом вернулись к нашим автомобилям, дали военным гостинцы, с которыми приехали, и решили заколядовать. Прямо на улице посреди Покровска. Особенно это удивило местных, которые смотрели из соседних улиц, как толпа громко поет "Небо и земля". Лучшее, что можно увидеть в этом действе – улыбки как военных, так и колядников. Не скажу, что у воинов плохое настроение, совсем нет. Но видно, что даже такая, казалось бы, простая вещь, как колядка, может подбодрить.

Сказать честно, мы ехали с миссией как раз поддержать наших защитников и защитниц, поделиться с ними светом Рождества в это сложное время, но получилось так, что там сильно ободряли нас. Это удивляет и окрыляет – с такими воинами ничего не страшно. Где-то лично у меня начали исчезать волнения из-за того, что мы едем на передовую.

После этой коляды мы попрощались с воинами, поблагодарили их за то, что они делают, а они в свою очередь поблагодарили нас за колядки и гостинцы. Сделав несколько фотографий с защитниками, мы сели в машины и отправились в следующее место.



Колядуем в Покровске / Фото Сергея Яременко

Еще более 80 километров Донбасса в сторону передовой – и мы оказались в городе Краматорск, где также должны были встретиться с нашими друзьями-защитниками. По дороге проехали вокзал, где в апреле оккупанты устроили теракт. Асейчас там, кажется с дороги, нет следа. Никто бы даже не сказал, что там произошла такая трагедия. Но кадры перед глазами не дают покоя.

Центр Краматорска очень хорош, но пуст. Час еще не позже был, но людей почти не встретить.

Вот и приехали наши друзья. После разговоров обо всем на свете, мы отдали им вкусности и посылки от мамы для одного из защитников. Ну и как встреча завершится без коляды, если в Краматорск приехал первый частный молодежный вертеп? Итак, ранний вечер, Краматорск, "Бог ся рождает".



Колядуем в Краматорске / Фото Сергея Яременко

Далее из Краматорска мы должны были добраться до ночевки в селе Степановка до моей тети Светланы. Наибольшей сложностью в поисках стало то, что в последний раз я был там еще 10 лет назад, так что было несколько страшно опираться на собственную память в поисках дома, который нам нужен. И все же мы доехали. Никогда не подумал бы, что через 10 лет снова посещу своих родственников, приеду туда вместе с друзьями, но все это будет происходить во время полномасштабной войны.

В селе весь день и весь вечер не было света, так что нас ждал ужин при свечах.

Знаете, во времена Второй мировой люди так же колядовали при свечах, как сейчас мы,

– метко заметил Богдан, наш художественный руководитель.

И действительно, что-то в этом было. Вертеп из Львовской области приехал к людям, которые из этого региона более 20 лет назад переехали в Донецкую. А сейчас мы вместе при свечах колядуем и пробуем невероятно вкусные пышки и это все происходит в 100 километрах от Бахмута – самой горячей точки на линии фронта. Это еще раз доказывает, что врагу не отнять у нас праздник ни при каких обстоятельствах.

Колядуем при свечах в Степановке: смотрите видео

Так завершился наш первый день в Донецкой области. На следующее утро мы поехали в поселок Новодонецкий, чтобы заколядовать для прихожан местного храма УГКЦ. Многие из них либо переехали с Запада, либо имеют корни оттуда, поэтому эта коляда была для них напоминанием о детстве, юности, когда на Рождество в дом приходили колядники и демонстрировали театрализованное представление о дне, когда родился Иисус.

Местный священник был рад приезду колядников. Отец Степан отметил, что наша дорога далека и сложна – 3 тысячи километров (если учитывать путь туда и обратно), но миссия благородная – принести радость Рождества для наших воинов, наших защитников и защитниц. Он передал нам гостинцев и благословил на дальнейший путь. Там мы и попрощались с моей тетей Светланой, которая уже пригласила нас колядовать на следующий год.

Дай Бог, это уже будет победная коляда,

– раздалось где-то из толпы.



Вертеп в храме Преображения Господня в Новодонецком / Фото Юлии Мартынюк

Коляда под звуки выстрелов, путь через уничтоженные села: вертеп на передовой

Дорога к следующей точке была длинной, но не столь длинной, как путь из Львова. Взглянув в окно, я заметил много поваленных деревьев в лесополосе и сначала не понял, что это все последствия обстрелов – снаряды и обломки не только уничтожают дома, но и леса.

На обочине лежат сожженные российские танки, за ними уничтоженные дома, где когда-то была жизнь, а сейчас ее там нет. Вот он – "русский мир".

Как редактор новостной ленты я видел много фото и видео, но своими глазами все это увидел впервые. Больно.

Такими путями мы прибыли в следующий населенный пункт к нашим воинам. Там грусть исчезла. Мы вышли из машин и сразу услышали выстрелы.

– Прилеты… – первое, что я смог сказать.

– Вылеты, – спокойно ответил военный.

Скажу честно, одного слова было больше, чем достаточно, чтобы успокоить все волнения. "Чего же бояться? Это наши бьют по оккупантам". Мысли о том, что и с той стороны прилетает, не исчезали, но все же стало гораздо спокойнее.

Собрались военные. Мы начали колядовать. Прямо под звуки выстрелов. Это где-то тот момент, от которого сжималось все внутри, когда под "Небо и земля" где-то работала артиллерия…

Колядуем на передовой / Фото Юлии Мартынюк

На Востоке холодно. Гораздо холоднее, чем во Львове. Хотя там уже были не столь сильные морозы, как накануне. Так что нас угостили горячим чаем. Один из военных, которого побратимы иногда с любовью называют "Дедушка" — мужчина старшего возраста, с седой бородой, усталыми глазами и очень теплой улыбкой, рассказывал о своих планах открыть после победы свое кофейню во Львове. Так как в нашем вертепе собрались представители разных специальностей, мы сразу в шутку распределили себе должности в новой сети кафе.

– Я пойду к вам кондитером!

– А я администратором.

– Буду делать вам рекламу!

Потом Богдан и Петр разговорились с военными, ведь, как выяснилось, их хороший друг и преподаватель теперь побратим наших защитников. Так что они не упустили возможности пообщаться со своим наставником, хоть и по видеосвязи. Уезжая в это путешествие мы, по-видимому, не подозревали, сколько теплых встреч нас ждет.

И вот снова миг прощания – военные благодарят колядников и приглашают на кофе во Львов после победы, а колядники благодарят воинов за их дело и просят беречь себя.

Мы сели в машины и отправились дальше.

У меня все внутри перевернулось, когда мы во взрывы колядовали,

– делится впечатлениями Юля.

Пожалуй, самая тяжелая часть дороги. Уничтоженные села. Разбитые дома, церкви. Все рассечено снарядами и обломками. Определить, сколько людей осталось в селе, можно только по брезентам, которыми накрыты разбитые крыши домов.

В это время началась массированная ракетная атака. Мы еще не знали об этом, потому что связь становилась все хуже и хуже. На последних потугах интернета я увидел сообщения от нескольких друзей с небанальным вопросом "Как ты?" и понял, что это не просто так.

Там, где на момент атаки были мы, пропал свет после удара. С ним и связь. На улице смеркалось, а мы продолжали ехать по уничтоженным селам и городам. Сердце сжималось еще больше.

Где-то на улице, где большинство домов разрушены, стоит несколько человек. Обсуждают что-то. А вокруг все уничтожено.

Таким путем мы приехали в фактически последнюю точку, где должны были заколядовать – в 103-ю бригаду Теробороны. В первый раз мы имели честь колядовать непосредственно для командира бригады. Военные пристально наблюдали за выступлением вертепа, а звуки выстрелов нас уже никак не пугали и не удивляли.

После коляды командир бригады поблагодарил нас и отметил, что у многих людей, даже с должностями и званиями, часто не хватает смелости приехать на передовую. А мы смогли. И еще нам вручили благодарность в память об этой поездке, угостили чаем и кофе и мы собрались в путь к следующему месту ночевки. Дорога еще была далекой.

Колядуем в 103-й бригаде Теробороны / Фото пресс-службы бригады

Самый душевный вечер и ночь под выстрелами: вертеп у отца Олега в Харьковской области

Мы ехали километры бездорожья. На улице уже было темно, так что разрушенных домов по обе стороны дорог видно не было. Только свет фар словно врывался в пустоту. Наш путь пролегал к дому отца Олега – именно там мы должны были остаться на ночлег.

О том, как мы искали нужные нам точки при отсутствии связи, можно было бы написать отдельный текст. Но долго отца искать не пришлось. Он сразу нас встретил, мы припарковали автомобили возле дома и вошли в дом.

Знаете, как правило, когда в гостях спрашивают "Вы голодны?" человеческая скромность заставляет говорить "Да нет, конечно". Однако после тяжелого дня на вопрос Ольги – жены священника, едва ли не все ответили "Да".

В первую очередь я заметил, что мы уже второй вечер подряд проводим при свечах. Снова колядуем, будто во времена Второй мировой, как сказал бы Богдан.

Пока Ольга спешила наложить стол, девушки ей помогали, а отец Олег рассказывал о том, как попал в Харьковскую область и как пережил оккупацию. Сам священник и его жена из Львовщины, но еще лет 20 назад его отправили на Харьковщину. Священнику и его жене самостоятельно приходилось восстановить и поддерживать церковь, в которой, к сожалению, было немного прихожан.

А еще отец преподает музыку в местной школе. Там же учительствует его жена. Только один момент из рассказов священника нас сильно расстроил. Он рассказывал о том, что в селе было много людей, которые выходили на улицы встречать россиян, но масштабы этого мы поняли, только когда он рассказывал о школе, в которой работал.

Из 27 учителей только 7 были за Украину. Все остальные перешли, имели зарплату в рублях,

– вспоминает отец.

Отец старался не часто появляться среди коллаборантов, ведь там знали его позицию и любовь к Украине. Однако все богослужения в церкви совершались как положено, хотя бывало, что кроме него и жены там никого больше не было.

А потом началось контрнаступление. Несмотря на отсутствие связи и интернета, в селе все знали, что идут наши. Ну, как сказать. Для кого-то, к сожалению, это были совсем не "наши", так что они бежали вместе с оккупантами. Когда все, кто так хотел в Россию, "осуществили свою мечту", село опустело.

За день до прихода вооруженных сил отец увидел, что едет военная техника. Русской маркировки, то есть свастики "Z", на ней нет, поэтому священник подумал, что это украинские военные.

Побежал в дом, нашел флаг, взял ручку от граблей и так вышел встречать наших. Хорошо, что жена увидела, что это не наши, а так бы расстреляли,

– вспоминает отец Олег.

Но на следующий день ВСУ таки вошли в село. Так как все коллаборанты скрылись, то фактической властью в деревне стал именно он. Может быть, именно поэтому его знают военные. Ну или потому что ходят в единственную в окрестности украинскую церковь.

Об отце Олеге и его жене Ольге можно рассказывать многое и мы непременно когда-нибудь это сделаем! А пока за накрытым столом у свечей мы сидим и говорим обо всем на свете, отец играет то на баяне, то на гитаре, а мы подпеваем. Вдруг священник вспомнил, что есть у него любимая песня "Черемшина", а петь часто не с кем. Так наш вертеп немного перепрофилировался в ансамбль, но только на одну песню. А может и две…

"Черемшина" – любимая песня отца Олега: смотрите видео

Тут в дом священника пришли двое военных – принесли воды. Такая толпа в доме была для них диковинкой. Но больше удивления наступило, когда после знакомства мы начали петь "Многая лета" одному из них, ведь его зовут Василий, а на календаре был хоть и поздний вечер, но все же 14 января!

Закалядував и послушав истории о том, как мы доехали, ребята предложили нам зайти к ним. У них есть связь, а у нас не было возможности написать родным, что с нами все хорошо еще с сообщений "Как ты?" во время массированной атаки.

Иногда и двух минут интернета и нескольких слов достаточно, чтобы сказать самое важное. Особенно когда пишешь маме, что все хорошо и все спокойно, а неподалеку раздаются взрывы. Причем бесперебойно, ведь с тех пор, как мы приехали в то село, менялась разве что их интенсивность.

Время на использование интернета мы сами себе ограничили – не хотели злоупотреблять добротой военных. Ребята спросили, не могли бы мы пойти заколядовать к их побратимам, на что мы согласились.

Раздается коляда, в перерыве между ней разговоры. И снова обо всем на свете. Боец Василий показывает фото своего маленького сына, родившегося во время его отпуска. Это была пока его единственная возможность увидеть своего малыша. Другой воин Олег расспрашивает каждого, откуда кто приехал. Другие вместе с колядниками обсуждают университет, в котором учились, правда в разное время. За разговорами и колядками время летело быстро и незаметно, поэтому в дом зашел отец Олег, который уже начал волноваться за нас.

Мы вернулись к дому священника и, учитывая поздний час, шли спать.

Лежу на диване, за окном слышны выстрелы и взрывы и иногда даже будто какие-то искры сверкают издалека, но я понимаю, что это совсем не искры. А я и дальше лежу, глаза закрываются и я засыпаю под эти звуки. Никогда не мог себе представить такой картины.

Утро. "Вчерашний вечер был как сон", – первое, что сказала Юля. И действительно, таких душевных посиделок и разговоров, пожалуй, трудно было бы представить. В доме была только Ольга, потому что отец Олег уже пошел в церковь, а мы именно собираемся туда — заколядовать для прихожан и военных.

До церкви от дома буквально несколько метров, поэтому дорога заняла считанные минуты. Окна в храме выбиты – возле него был прилет. Собрался полный храм людей. Сначала у кого-то на лице была улыбка от действа, которое мы демонстрировали, а потом мы начали поздравлять.

"Пусть родит зерно в мирном Запорожье, полные закрома злаков, пусть собирает Харьков..." Где-то на этих словах у нескольких людей в толпе можно было увидеть слезы на глазах.



Колядуем в храме ПЦУ / Фото Юлии Мартынюк

После коляды мы попрощались с отцом Олегом и Ольгой и пообещали, что непременно приедем на Пасху.

"Учим гаивки и едем", – раздалось из толпы и мы сели в автомобили. На этом наша поездка практически завершилась. По дороге в Харьков у нас еще было несколько встреч без колядок. Но в авто каждый делился своими впечатлениями от знакомства с отцом и его женой.

А дальше был путь во Львов. День, вечер и почти всю ночь. Дома мы были где-то под утро. Уставшие, но счастливые. Эту поездку мы точно никогда не забудем.

Работа вертепа продолжается: собираем на авто для ВСУ

Если вы дочитали сюда, то следовало бы представить нашу команду. В Первый частный молодежный вертеп вошли журналисты 24 Канала, волонтеры, представители сети молодежных пространств "ТВОРИ" и других молодежных организаций Львова, департамента городской агломерации ЛГС, организаторы интеллектуальных игр Smart Time, в частности:

Богдан Иванусь – художественный руководитель вертепа, заместитель начальника управления администрирования общин департамента городской агломерации, аспирант исторического факультета ЛНУ им. И. Франко, волонтер.



Иван Магуряк – редактор новостной ленты сайта 24 Канала, студент ЛНУ им. И.Франко, волонтер.



Роман Колодрубский – редактор новостей спорта сайта 24 Канала, студент ЛНУ им. И. Франко;

Юлия Мартынюк – руководитель отдела пиара сети молодежных пространств "ТВОРИ", волонтер;

Мария Пигура – фандрайзерка сети молодежных пространств "ТВОРИ"!, волонтер.

Петр Дацкив – организатор интеллектуальных игр SmartTime_Quiz, волонтер;

Ирина Телегий – главная специалист аппарата департамента городской агломерации, студентка ЛНУ им. И. Франко, волонтер;

Степан Ришко – аналитик инвестиционных объектов Инвест офиса, аспирант ЛНУ им. И. Франко;

Назар Сеница – менеджер по вопросам строительства реабилитационного центра "Unbroken", аспирант ЛНУ им. И. Франко, волонтер;

Даниил Шевчук – координатор Детских точек СОВМЕСТНО (ЮНИСЕФ и БУ "УОП"), волонтер;

Сергей Яременко – глава офиса Рясное-Русское, Подрясное, волонтер.



Благодарность от 103-й бригады Теробороны / Фото Юлии Мартынюк

В несколько большем составе мы колядовали с 24 по 26 декабря и даже попали в эфир телемарафона. Однако колядовали мы не просто так. Наша команда поставила своей целью собрать 600 тысяч гривен на автомобиль на 103-й бригаде Теробороны.