Катастрофа с руководством МВД: в чем подозревают чиновников ГСЧС

ГБР сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство МВД. Следствие установило, что вертолет, потерпевший крушение, не имел разрешений выполнять этот полет.

Несмотря на внутренние инструкции и требования законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации МВД вертолет, который обычно находится на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации. Об этом в эфире телемарафона рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, пишет 24 Канал.

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Вертолет не имел разрешения на полет

"Воздушное судно, как было установлено в процессе досудебного расследования, не имело разрешений выполнять другие виды полетов", – рассказала она.

Также, по словам Сапьян, командиру экипажа не сообщили метеорологические данные по всему маршруту запланированного полета. Он также не был предупрежден о непогоде над Броварами, где произошла трагедия.

Кроме того, Сапьян сообщила, что у экипажа этого вертолета не было соответствующих допусков и необходимых сертификатов для того, чтобы совершать полеты в такую непогоду.

Она отметила, что на графической реконструкции маневра вертолета четко видно, что из-за плохой погоды воздушное судно было вынуждено лететь на предельно низкой высоте.

Представительница ГБР добавила, что когда командир экипажа увидел перед собой многоэтажку, начал осуществлять манёвр облета. По ее словам, он резко поднялся, потерял ориентирование в пространстве, а когда завершал манёвр – допустил столкновение с землей.



Реконструкция трагического маневра вертолета / Фото ГБР

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