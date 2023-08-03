Катастрофа с руководством МВД: в чем подозревают чиновников ГСЧС
ГБР сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС, из-за действий которых 18 января 2023 года в авиакатастрофе погибло руководство МВД. Следствие установило, что вертолет, потерпевший крушение, не имел разрешений выполнять этот полет.
Несмотря на внутренние инструкции и требования законодательства, должностные лица ГСЧС привлекли к перевозке делегации МВД вертолет, который обычно находится на дежурстве для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации. Об этом в эфире телемарафона рассказала советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян, пишет 24 Канал.
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Вертолет не имел разрешения на полет
"Воздушное судно, как было установлено в процессе досудебного расследования, не имело разрешений выполнять другие виды полетов", – рассказала она.
Также, по словам Сапьян, командиру экипажа не сообщили метеорологические данные по всему маршруту запланированного полета. Он также не был предупрежден о непогоде над Броварами, где произошла трагедия.
Кроме того, Сапьян сообщила, что у экипажа этого вертолета не было соответствующих допусков и необходимых сертификатов для того, чтобы совершать полеты в такую непогоду.
Она отметила, что на графической реконструкции маневра вертолета четко видно, что из-за плохой погоды воздушное судно было вынуждено лететь на предельно низкой высоте.
Представительница ГБР добавила, что когда командир экипажа увидел перед собой многоэтажку, начал осуществлять манёвр облета. По ее словам, он резко поднялся, потерял ориентирование в пространстве, а когда завершал манёвр – допустил столкновение с землей.
Реконструкция трагического маневра вертолета / Фото ГБР
Трагедия в Броварах: что известно
- Работники ГБР 3 августа сообщили о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС. В ГБР заявили, что чиновники нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство МВД и сопровождающие лица.
- Вертолет потерпел крушение 18 января 2023 года в Броварах. Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей.
- Кроме чиновников МВД, в результате катастрофы погибли 4 женщины и малолетний ребенок. Также 31 человек, из которых 13 детей получили травмы.