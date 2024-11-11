Где расположен аэродром "Клин", на котором сожгли вертолет Ми-24: показываем на карте

В Московской области в ночь с 9 на 10 ноября уничтожили вражеский вертолет Ми-24. Он был расположен на аэродроме "Клин-5".

Где именно расположен российский аэродром "Клин-5" на карте, насколько далеко от Украины, – читайте в материале 24 Канала.

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Где расположен аэродром "Клин", на котором уничтожили Ми-24

Об уничтожении вертолета оккупантов сообщило ГУР МО 11 ноября. Там отметили, что сгоревший вражеский вертолет принадлежал в состав 92 эскадрильи 344 центра боевого применения и переподготовки летного состава армейской авиации вооруженных сил России.

ГУР МО напоминает, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, оккупанта ждет справедливое наказание. Слава Украине,

– говорится в сообщении.

В разведке подчеркнули, что этот вертолет находился на аэродроме "Клин-5". Из открытых источников известно, что этот военный аэродром расположен на севере Московской области, в 4 километрах к северу от города Клин на полпути между Москвой и Тверью.

Кроме вертолетов, на аэродроме расположено много типов военно-транспортных самолетов (Ил-76, Ан-12, Ан-26, Ту-134 и т.д.).

Интересно, что этот аэродром расположен в более 480 километрах от границы России и Украины в Сумской области.

Где расположен российский аэродром "Клин": смотрите на карте

К слову, несколько дней назад российские "военные" жаловались о потере вертолета Ка-52 "Аллигатор". Командир этого вертолета погиб, а штурман спасся.