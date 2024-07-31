Украина могла впервые поразить дроном российский Ми-8 вдали от фронта, – СМИ

Украина, вероятно, впервые поразила российский вертолет Ми-8 дроном. Это случилось далеко от линии соприкосновения.

Событие произошло 31 июля 2024 года. Украинский журналист рассказал, что вертолет неудачно приземлился под Донецком.

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Что известно о поражении Ми-8 украинским дроном

Сначала в мониторинговых телеграм-каналах написали, что, вероятно, российский Ми-8 "приземлила" их же ПВО.

Однако впоследствии российские пропагандисты признали, что их вертолет могла поразить Украина. По их данным, воздушное судно принадлежало росгвардии.

Произошло это на большом расстоянии от линии фронта. Похоже, это первый случай сбивания вертолета с помощью БПЛА,

– заявил Денис Казанский.

Кстати, российские пропагандисты в телеграм-каналах признали, что дальность от линии боевого соприкосновения "очень существенная".

Также россияне заявили, что данных об экипаже Ми-8 еще нет.

Вероятное место "приземления" Ми-8 под Донецком: смотрите видео

Кстати, 26 июля ВСУ ударили по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму, где оккупанты держали свою авиацию. Впоследствии спутниковые снимки показали темные пятна на одной из частей аэродрома, где базировались самолеты Су-30.