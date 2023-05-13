Такое мнение в эфире 24 Канала выразил полковник СБУ, народный депутат, секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко. По его словам, факт падение российского вертолета – это хорошая новость.
К теме Когда ПВО в "ударе": в России проверяют информацию о падении еще одного самолета
"Еще нет точной информации, от чего он упал, но его падение – это хороший факт. Россия сама продолжает демилитаризироваться. Задача "спецоперации" идет по плану. Может ли дальше это происходить? Конечно", – заметил он.
Вертолет Ми-8 могли сбить с ЗРК
Костенко отметил, что на видео был заметен взрыв. Он предположил, что самолет могли сбить с зенитно-ракетного комплекса. Когда у вертолета отказывает двигатель, то он еще пытается лететь. Вертолет на видео сразу упал.
Скорее всего, он действительно был сбит зенитно-ракетным комплексом или произошел какой-то взрыв, который, возможно, был запланирован. Я никогда не видел, чтобы у самолетов просто так взрывался двигатель,
– объяснил полковник СБУ.
Костенко о падении вертолета в России: смотрите видео
Падение самолетов в России: что известно
- В городе Клинцы Брянской области 13 мая упал российский вертолет Ми-8. Перед падением вертолета видна вспышка, что и свидетельствует о сбитии. После взрыва вертолет начал разваливаться в воздухе.
- На обломках воздушного судна видно красную звезду. По всей видимости, вертолет был военным. Российские экстренные службы утверждают, что вертолет упал из-за пожара двигателя.
- Россияне рассказывают, что пострадала 51-летняя женщина, которая шла по улице. Она получила ожоги. Люди, находившиеся на борту вертолета, погибли. Их количество устанавливают.
- Уже впоследствии стало известно, что в области разбился знаменитый российский истребитель Су-34. Эту информацию подтвердили в экстренных службах России. Пока неизвестно, что стало причиной катастрофы. Предварительно известно, что экипаж Су-34 погиб. Пилот и штурман не смогли катапультироваться.
- Российские пропагандисты заявили, что вертолет Ми-8 и самолет Су-34 вполне могли сбить с территории России. Поэтому россияне объявили план "Перехват" и вроде бы уже ищут "диверсантов".
- Главный российский пропагандист Владимир Соловьев в своих соцсетях подтвердил, что 13 мая над Брянской областью упал еще и Су-35. ПВО страны-агрессорки, вероятно, сбило аж 4 своих воздушных судна. Речь идет о вертолетах и истребителях.