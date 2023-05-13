Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник СБУ, народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко. За його словами, факт падіння російського вертольота – це хороша новина.

До теми Коли ППО в "ударі": в Росії перевіряють інформацію про падіння ще одного літака

"Ще нема точної інформації, від чого він впав, але його падіння – це хороший факт. Росія сама продовжує демілітаризуватись. Завдання "спецоперації" йде по плану. Чи може далі це відбуватись? Звичайно", – зауважив він.

Вертоліт Мі-8 могли збити із ЗРК

Костенко зазначив, що на відео було помітно вибух. Він припустив, що літак могли збити із зенітно-ракетного комплексу. Коли у гвинтокрила відмовляє двигун, то він ще намагається летіти. Вертоліт на відео одразу впав.

Швидше за все, він дійсно він був збитий зенітно-ракетним комплексом або стався якийсь вибух, який, можливо, був запланований. Я ніколи не бачив, щоб у літаків просто так вибухав двигун,

– пояснив полковник СБУ.

Костенко про падіння вертольота у Росії: дивіться відео

Падіння літаків у Росії: що відомо