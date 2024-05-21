Есть несколько версий: кто может стоять за крушением вертолета Раиси

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе в воскресенье, 19 мая. Есть несколько версий, кто может быть причастен к его смерти.

Это 24 Каналу отметил израильский журналист Цви Зильбер. Он подчеркнул, что не стоит верить заявлениям официальных представителей Ирана, потому что каждый из них ведет свою игру.

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Кто может быть причастен к аварии

Цви Зильбер отметил, что одна из версий авиакатастрофы – действия Израиля. Это может быть ответ государства на массированную ракетную и дроновую атаку, которую совершил Иран.

Также если вспомнить об операциях прошлого, которые делал Моссад, разведка Израиля, на территории Ирана, то они обычно осуществлялись руками иранских оппозиционеров. Ведь в Иране достаточно много противников режима.

Это могли быть азербайджанцы, которые борются за свою национальность, самоопределение. Это могут быть белуджи, курды, оппозиционеры и так далее. Конечно, их кто-то навел, предоставил информацию, где этот вертолет летит. То есть эта версия вполне имеет право на существование,

– предположил журналист.

Кроме того, Ибрагима Раиси сопровождали еще два вертолета. Ведь трудно представить, чтобы президент летел без кортежа. Вдруг вертолет с Раиси исчезает и падает.

"Эти два вертолета спокойно летят дальше, не замечают, что нет президента, не пытаются приземлиться, оказать помощь. Потом его 12 часов искали. Довольно странный кортеж у них был", – сказал Цви Зильбер.

Поэтому есть версия, что иранского президента ликвидировал сам режим. Раиси был одним из возможных преемников на пост верховного лидера Ирана. Сейчас на этот пост претендует сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

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