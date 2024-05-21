Це 24 Каналу зауважив ізраїльський журналіст Цві Зільбер. Він підкреслив, що не варто вірити заявам офіційних представників Ірану, бо кожен з них веде свою гру.

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Хто може бути причетний до аварії

Цві Зільбер зазначив, що одна з версій авіакатастрофи – дії Ізраїлю. Це може бути відповідь держави на масовану ракетну та дронову атаку, яку здійснив Іран.

Також якщо згадати про операції минулого, які робив Моссад, розвідка Ізраїлю, на території Ірану, то вони зазвичай здійснювались руками іранських опозиціонерів. Адже в Ірані досить багато противників режиму.

Це могли бути азербайджанці, які борються за свою національність, самовизначення. Це можуть бути белуджі, курди, опозиціонери і так далі. Звичайно, їх хтось навів, надав інформацію, де цей вертоліт летить. Тобто ця версія цілком має право на існування,

– припустив журналіст.

Крім того, Ібрагіма Раїсі супроводжували ще два вертольоти. Адже важко уявити, щоб президент летів без кортежу. Раптом гелікоптер з Раїсі зникає та падає.

"Ці два вертольоти спокійно летять далі, не помічають, що нема президента, не намагаються приземлитись, надати допомогу. Потім його 12 годин шукали. Доволі дивний кортеж у них був", – сказав Цві Зільбер.

Тому є версія, що іранського президента ліквідував сам режим. Раїсі був одним з можливих наступників на пост верховного лідера Ірану. Зараз на цей пост претендує син верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.

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