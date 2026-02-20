В России исчез вертолет с сотрудниками Следственного комитета и МВД

Ночью 20 февраля в Амурской области России исчез частный вертолет Robinson R44. На борту находились пилот и двое представителей правоохранительных органов.

Предварительно, пилот потерял управление из-за плохих метеоусловий и борт обвалился в 14 километрах от места вылета. Об этом пишут росСМИ.

Что известно об исчезновении вертолета Robinson?

По данным медиа, в вертолете находились три человека: пилот и две женщины – одна – сотрудница Следственного комитета, а другая – МВД. Они направлялись в село Амаранка Ромненского района Амурской области.

19 февраля вблизи того села на участке, где валят лес, нашли обезглавленное тело, предварительно одного из работников. Сотрудницы правоохранительных органов вылетели на место происшествия, чтобы выяснить, было ли это убийство или несчастный случай.

Однако до Амаранки они так и не долетели. Вертолет прекратил выходить на связь еще в 130 километрах от этого населенного пункта.

Сейчас в качестве основных причин авиапроисшествия рассматриваются техническая неисправность и нарушение правил пилотирования.

