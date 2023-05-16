Тогда вертолеты привезли надежду, – мама пленника об операции ГУР на "Азовстали"
Год назад, 16 мая 2022 года, защитники "Азовстали" получили приказ прекратить боевые действия и сложить оружие. Украинские защитники и защитницы держали оборону города 86 дней.
В годовщину выхода из "Азовстали" мама пленного защитника рассказала о спасательной операции во время оккупации города. Ее совместно провели ГУР и полк "Азов", передает 24 Канал.
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"Эта операция очень многое означала"
Мать пленника "Азовстали" Наталья Кравцова рассказала, что эта операция была беспрецедентной. В рамках спецзадачи в оккупированный город должны были доставить вертолетами боекомплекты, средства связи, медикаменты и продукты.
Как отметила Кравцова, также вертолетами в окруженный врагом Мариуполь доставили 72 бойца, которые сразу вступили в бой с врагом.
Наталья Кравцова рассказала о вертолетной операции: смотрите видео
И для тех людей, которые были в Мариуполе на тот момент, эти вертолеты привезли не только боекомплект и необходимые вещи. Они привезли надежду, что Мариупольский гарнизон не покинули и не забыли,
– говорит мать пленника.
Она добавила, что эта операция действительно многое означала для тех людей, которые остались на "Азовстале". По ее словам, это длилось всего 10 дней.
Что известно о возвращении защитников "Азовстали" из плена
- Украине удалось освободить Евгения Чуднецова с позывным "Чудик" – впервые военный попал в плен еще в начале 2014 года, но ситуация повторилась снова во время полномасштабного вторжения.
- Кроме того, в марте из российского плена удалось вернуть пастора церкви "Добрых перемен" из Мариуполя. Анатолий Волошин прошел "Азовсталь", которую несколько месяцев бомбили россияне, и долгое время собратья считали его погибшим. Во время обороны Мариуполя мужчина был тяжело ранен.
- Также напомним, что в феврале Украине удалось провести еще один масштабный обмен пленными. Среди сотни освобожденных военных 63 – защитники "Азовстали". Также удалось вернуть одного гражданского – заместителя мэра оккупированного Энергодара.