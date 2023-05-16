Тогда вертолеты привезли надежду, – мама пленника об операции ГУР на "Азовстали"

Год назад, 16 мая 2022 года, защитники "Азовстали" получили приказ прекратить боевые действия и сложить оружие. Украинские защитники и защитницы держали оборону города 86 дней.

В годовщину выхода из "Азовстали" мама пленного защитника рассказала о спасательной операции во время оккупации города. Ее совместно провели ГУР и полк "Азов", передает 24 Канал.

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"Эта операция очень многое означала"

Мать пленника "Азовстали" Наталья Кравцова рассказала, что эта операция была беспрецедентной. В рамках спецзадачи в оккупированный город должны были доставить вертолетами боекомплекты, средства связи, медикаменты и продукты.

Как отметила Кравцова, также вертолетами в окруженный врагом Мариуполь доставили 72 бойца, которые сразу вступили в бой с врагом.

Наталья Кравцова рассказала о вертолетной операции: смотрите видео

И для тех людей, которые были в Мариуполе на тот момент, эти вертолеты привезли не только боекомплект и необходимые вещи. Они привезли надежду, что Мариупольский гарнизон не покинули и не забыли,

– говорит мать пленника.

Она добавила, что эта операция действительно многое означала для тех людей, которые остались на "Азовстале". По ее словам, это длилось всего 10 дней.

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