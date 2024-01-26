"Морские короли" с двигателями Rolls-Royce: все о Sea King Mk41, которые Украина получит от ФРГ

Что известно о вертолетах Sea King Mk41, которые Бундесвер передает Украине в 2024 году.

В начале 2022 года Германия не решалась предоставить Украине каски, а теперь – в начале 2024-го – является одним из лидеров вооруженной помощи нашему государству и уже передает авиацию. Сразу шесть вертолетов.

Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус во время заседания союзников Украины в формате "Рамштайн-18". Говорится о поисково-спасательных версиях многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 (с увеличенной кабиной и запасами топлива). Ожидается, что Украина получит 6 машин. Кроме вертолетов Украина также получит от Германии необходимое оснащение и комплекты запчастей. Также Бундесвер обязался подготовить украинских пилотов и техников.

Что это за вертолеты, какие преимущества имеют и какие способны выполнять задачи – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о вертолетах Sea King

Вертолеты Sea King – это американская разработка авторства конструкторского бюро выдающегося киевлянина Игоря Сикорского. Это большая семья вертолетов. Первый полет Sea King, разработанного на базе вертолета Sikorsky S-61, состоялся еще в 1959 году, а уже через два года эти вертолеты поступили в серию.



Sikorsky S-61 ВМС США / Фото dogswar

Sea King – вертолет-амфибия с 2 двигателями. Его первоначальной задачей была охота за вражескими подводными лодками, впоследствии ему "придумали" и новые задачи, в частности – выполнения поисково-спасательных операций на воде.

Они хорошо себя зарекомендовали во время войны во Вьетнаме и других конфликтах, в частности, победной для британцев Фолклендской войне, операции "Буря в пустыне" и т.д.

Также Sea King использовали президенты США (начиная с героя Второй мировой Дуайта Эйзенауэра), как свои официальные борта.



Президент США Рональд Рейган спускается по ступенькам VH-3D Sea King / Фото nara.getarchive.net

Это проверенный и надежный вертолет, который окажет помощь украинцам во многих областях: от разведки над Черным морем до транспортировки военных,

– отметил Борис Писториус по итогам встречи в формате "Рамштайн".

Немецкая версия Sea King Mk41

Sea King Mk41 – это старая, но надежная машина. О последнем факторе говорит и само название вертолета – "Морской король". За более 50 лет активного использования многими странами Sea King Mk41 полностью оправдал название и заслужил хорошую репутацию.

Конкретно Sea King Mk41 строились в Великобритании компанией Westland Helicopters по лицензии, которую предоставила компания Сикорского. Главной особенностью является британский двигатель – на этих вертолетах стоят двигатели Rolls-Royce, американцы используют изделия General Electric.

22 машины Sea King Mk41 (всего было 23, одну машину сделали дополнительно вместо утраченной во время шторма) были закуплены Бундесвером в 1969 году. Заказ был выполнен в 1973 – 1975 годах.

В период с 1986 по 1988 год Sea Kings на службе Бундесвера прошли модернизацию и получили радар Ferranti Seaspray и возможность нести четыре противокорабельные ракеты Sea Skua, что стало особенностью немецких версий Sea King.

Теперь шесть из них будут переданы Украине.

В распоряжении Воздушных сил уже есть три Sea King, переданные Великобританией (кстати, именно на таких летал принц Уильям во время своей военной службы).



Принц Уильям за штурвалом вертолета Sea King во время службы в армии / Фото SAC Faye Storer/PA Wire

Sea King Mk41 – основные характеристики

экипаж – 2 – 4 человека;

длина – 17,02 метра;

высота – 5,13 метра;

вес (нетто) – 6 373 килограмма;

вес (брутто) – 9 525 килограммов;

крейсерская скорость – 207 километров в час;

дальность – 1 230 километров;

Силовая установка – 2 турбинных двигателя Rolls-Royce H.1400-2 Gnome, по 1 240 кВт.



Вертолет Westland WS-61 Sea King / Инфографика armyinform.com

Почему Германия передает Украине вертолеты

После 50 лет службы в немецкой морской пехоте Sea King решили заменить. Им на смену должны прийти "Морские львы" – вертолеты немецкого производства NH-90 NTH Sea Lion.

При этом важнее всего, что Германия создает прецедент – ранее она авиацию Украине не передавала. Сегодня этот рубикон уже не является "красной линией", а его Берлин уверенно преодолевает, не оглядываясь на то, что себе могут подумать в Москве.

Именно поэтому президент Украины после объявления министром обороны Германии о предоставлении 6 вертолетов лично звонит бундесканцлеру и искренне благодарит за это.

Таким образом, возможно, передача Sea King Mk41 станет прелюдией к разблокированию процесса передачи ВСУ не только Taurus, но и боевых вертолетов и самолетов, которые находятся на балансе в Бундесвере.



Канцлер Германии Олаф Шольц выходит из вертолета Sea King Mk41 / Фото Кей Нитфельд / DPА

Для чего Sea King Mk41 Украине

Украина в настоящее время ограничена в вопросах производства собственной авиатехники, а потому каждая новая единица от союзников – на вес золота. Появление старых, но проверенных и надежных вертолетов позволит высвободить ресурсы для более важных задач.

Sea King Mk41 могут выполнять широкий спектр работы – от разведки над Черным морем и спасательно-поисковых миссий, патрулирования над ныне популярными среди некоторых слоев общества реками Тиса и Дунай и до транспортировки военных грузов и десанта. В таких случаях говорят: "у хозяина в хозяйстве все пригодится".