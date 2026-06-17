"Веру не сломишь дроном, молитву не сожжешь": Усик прокомментировал обстрел Лавры

Украинский боксер и абсолютный чемпион мира Александр Усик отреагировал на российский удар по Киево-Печерской лавре. По его словам, это был удар по внутренней опоре многих украинцев.

Об этом Усик рассказал в эксклюзивном комментарии 24 каналу.

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Как Усик отреагировал на циничный удар по Лавре?

В ночь на 15 июня российский дрон поразил главный храм Лавры – Успенский собор. Огонь удалось потушить, однако здание получило существенные повреждения

По словам Александра Усика, его первой эмоцией после атаки стала боль.

Боль, как, думаю, у каждого верующего украинца и у каждого православного христианина. Российские власти много лет утверждали, что Лавра для них — святыня. Говорили о совместной вере, о духовности, о "братских народах". Но если место для тебя свято — ты не запускаешь туда дрон,

– сказал боксер.

Он добавил, что российская атака была направлена не только против памятника архитектуры, но и против украинской истории, веры, места молитвы и внутренней опоры многих людей.

По словам Усика, россияне в очередной раз пытаются морально сломить украинцев и показать, что "могут уничтожить то, что для нас важно и свято".

Я православный христианин. Для меня Лавра – место силы, место, куда я приходил помолиться. Часть украинской истории и веры, часть нашей земли,

– подчеркнул спортсмен.

Отдельно боксер заявил, что настоящую силу не демонстрируют ударами по спящим людям и по местам, куда украинцы приходят к Богу. По его словам, веру невозможно уничтожить дроном: такими ударами россияне в очередной раз показали всему миру, за что стоят украинцы — за свою землю, свою веру, свою культуру и свою идентичность.

Напомним, ранее на российскую атаку также отреагировала супруга Александра Усика Екатерина – она опубликовала эмоциональное обращение и в очередной раз осудила действия государства-агрессора.