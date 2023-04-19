Верующие УПЦ МП сорвали печать Минкульта на корпусе Лавры: дело расследует полиция
19 апреля 2023, 15:05Читати новину українською
Источник:УП
Поклонники Московского патриархата никак не угомонятся. В среду, 19 апреля, прихожане УПЦ МП повредили защитные роллеты, установленные Минкультом.
Об очередном инциденте, устроенном поклонниками УПЦ МП, сообщила представитель полиции Киева Юлия Гирдвилис. Она отметила, что сотрудники полиции и комиссия Минкульта выполняли свою работу.
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За дело взялась полиция
После того, как представители Минкульта опечатали очередное помещение – один из корпусов Лавры, – разъярены верующие УПЦ МП сломали печать и повредили защитные роллеты.
Правоохранители фиксируют правонарушения и решают вопросы правовой квалификации события.
Сторонники УПЦ МП уничтожили имущество Лавры: что известно
- Об этом шокирующем факте после осмотра комиссии Минкульта сообщил министр Александр Ткаченко. Он отметил, что комиссия осуществила осмотр 3 достопримечательностей Киево-Печерской лавры, а именно: колокольни, галереи и входа в Ближние пещеры.
- По словам Ткаченко, дверь к памятке была закрыта, поэтому члены комиссии были вынуждены открыть их насильно. Впоследствии он опубликовал шокирующие фото, на которых ясно видно, как "похозяйничали" в пещерах священники УПЦ МП.
- Кроме того, министр сообщил, что арендаторы не принимали противопожарных мер по этим помещениям и напомнил, что Киево-Печерская лавра является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Позже стало известно, что прихожане УПЦ МП блокировали вход комиссии в одно из помещений на территории Лавры. На место прибыли стражи порядка, которые попытались оттеснить толпу и открыть опечатанное здание заповедника.