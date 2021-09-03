Верующих ПЦУ уже вдвое больше, чем у Московского патриархата, – опрос

В Украине 72% человек назвали себя православными. При этом лишь 16% являются прихожанами Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный Украинским институтом будущего и "Нью Имидж Маркетинг Групп". Опрашивали социологи около 5 тысяч респондентов.

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Какую религию исповедуют украинцы:

72% – православные,

13% – нерелигиозные,

8% – греко-католики,

2% – протестанты,

2% – исповедуют ту религию, которой нет в списке,

2% – трудно сказать о своей принадлежности,

1% – католики,

0,3% – мусульмане,

0,2% – иудеи.



Какие религии исповедуют украинцы / Фото Украинского института будущего

Православие преобладает во всех регионах Украины. На втором месте везде – нерелигиозные украинцы. Исключение – только западные регионы.

Распределение епархий среди православных

43% – не относятся ни к одной,

39% – прихожане ПЦУ,

16% – верующие УПЦ МП.

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Больше всего прихожан ПЦУ на Западе

Наибольшее количество прихожан ПЦУ – на Западе – это 55%. Верующих, принадлежащих к Московскому патриархату на Донбассе и Востоке – по 18%.



Религиозный срез по вероисповеданию / Фото Украинского института будущего