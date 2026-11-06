Скоро весь город будет копать туалеты: Бахматов предупредил об угрозе коллапса в Киеве

Председатель Деснянской РГА Максим Бахматов заявил, что без воды, отопления и электричества могут остаться миллионы киевлян, а столица к такому сценарию недостаточно готова.

Об этом он заявил сегодня, 6 ноября, в эфире телемарафона.

Что сказал глава РГА?

Максим Бахматов подчеркнул, что Киев в настоящее время недостаточно подготовлен к критическому сценарию с одновременным отсутствием электричества, отопления и водоснабжения. По его оценке, остановка коммуникаций заставит горожан искать полевые способы удовлетворения базовых санитарных потребностей.

Скоро весь город будет рыть туалеты,

– заявил Бахматов.

По словам чиновника, наибольшая опасность в настоящее время угрожает левобережной части столицы. Этот район города критически зависит от бесперебойной работы ТЭЦ-4, ТЭЦ-6 и частично ТЭЦ-5.

Отдельно Бахматов обратил внимание на финансовую составляющую безопасности города. Несмотря на значительные бюджетные расходы, город так и не создал необходимых резервных систем для обеспечения населения водой, теплом и электричеством.

Председатель РГА поднял вопрос о целесообразности и прозрачности использования средств, которые ранее выделялись из столичного бюджета на подготовку к чрезвычайным ситуациям. Отдельно он раскритиковал план подготовки Киева на 37 миллиардов гривен, а Деснянскому району, по его словам, не выделили финансирование на альтернативное отопление.

Напомним, после российского обстрела 24 января ТЭЦ-6 перестала подавать тепло, и Троещина осталась без отопления. Тогда Бахматов рассказал, что без тепла остались около 700 домов, а всего в районе проживает полмиллиона человек. Также в январе он заявил, что в случае замерзания труб на Троещине обустроят уличные туалеты.