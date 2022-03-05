Весь мир видел эту "охрану", – Лещенко о фейке России относительно обстрела Запорожской АЭС

Россия в Совбезе ООН, чтобы оправдать обстрел Запорожской АЭС, заявила, что ее граждане якобы занялись охраной станции. Однако весь мир видел, как выглядела эта "охрана".

Россия обладает способностью находить "объяснения" всех проявлений своей агрессии, каждый раз выворачивая правду. О фейке, который враг распространял после обстрела Запорожской АЭС, рассказал журналист и экс-нардеп Сергей Лещенко, информирует 24 канал.

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Ложь Москвы об атаке на Запорожскую АЭС

Лещенко отметил, что атака России на Запорожскую АЭС всколыхнула весь мир и породила мысли о возможной ядерной катастрофе. Поэтому Россия решила как-то оправдаться.

Представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя выступил со лживым спецзаявлением. Сказал, что россияне не атаковали АЭС, а занялись ее охраной,

– заявил экс-нардеп.

Он подчеркнул, что весь мир видел, какая это была "охрана", когда стреляли "Градами" по ключевому объекту энергетики всей Украины и самой большой АЭС Европы.