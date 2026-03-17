Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко объяснил, 24 Каналу, что в российской армии с декабря потери превышают пополнение, а полную мобилизацию Путин проводить боится.

Смогли ли россияне восстановить управление после потери связи?

Отключение Starlink существенно пошатнуло позиции россиян, но они адаптировались, хоть и не так эффективно. Поэтому надо реалистично оценивать ситуацию, потому что они не полностью потеряли управление. Сейчас они восстанавливают возможности их беспилотников для ударов по Украине,

– объяснил Романенко.

Ухудшилась эффективность сразу нескольких ключевых тактических инструментов россиян. Во-первых, снизилась точность наведения целей для артиллерии на линии соприкосновения. Во-вторых, и это особенно важно – существенно усложнилась работа малых групп инфильтрации из 2 – 3 человек, которые просачиваются вперед и накапливаются для дальнейшего штурма.

Ранее каждую такую группу сопровождал дрон-ретранслятор, который в реальном времени корректировал их маршрут и помогал обходить опасные участки.

"Связь постепенно восстанавливается. Россияне продвигаются на Славянском, Лиманском, Константиновском и Покровско-Мирноградском направлениях, считая, что основную задачу под Покровском выполнили", – отметил Романенко.

Хватит ли россиянам резервов для масштабного наступления?

За последний месяц СОУ освободили 400 квадратных километров. На Запорожье продолжаются контратаки и продвижение вперед. Генштаб об этом не говорит, чтобы не раскрывать планы. Россия в ответ перебрасывает силы на Запорожье и пытается наступать западнее Гуляйполя, потому что восстановить ситуацию на Днепропетровщине ей все труднее.

Россия пытается сформировать 20-километровую буферную зону вдоль границы Сумской области, но украинские войска срывают эти планы. Переброска войск из Донецкого на Запорожское направление свидетельствует о том, что в ближайшие недели интенсивность штурмов там возрастет.

С декабря баланс сил не в пользу России и несмотря на планы сформировать 409 тысяч военных в девяти бригадах, вопрос "где брать людей" остается открытым.

Из 14 запланированных дивизий 7 уже использованы на Купянском, Покровском и Гуляйпольском направлениях. Сил для масштабного наступления сейчас не просматривается. Полную мобилизацию Путин не проведет, поэтому ищет людей разными способами, в частности среди студентов. Особенно острая потребность в операторах дронов,

– сказал Романенко.

В то же время представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сказал, что враг не просто готовится к наступлению – он продолжает активные действия по всем направлениям, особенно на Гуляйпольском, где пытается создать плацдармы для дальнейшего продвижения.

Однако на Запорожском фронте россиянам уже не хватает ресурсов для поддержания активных боевых действий.

"Силы обороны работают в информационной тишине, чтобы способности россиян становились все меньше. Анонсированное весеннее наступление России? Сегодня они точно вынуждены корректировать свои планы. Как именно это отразится на карте боевых действий – увидим в ближайшее время", – отметил Братчук.

