Не Запорожье: военный эксперт назвал возможное приоритетное направление весеннего наступления РФ

Российские оккупанты недавно активизировали наступательные действия на участке Родинское – Гуляйполе, где за полтора суток потеряли более 900 захватчиков. Но в конце концов враг сосредоточится на другом направлении.

Военный эксперт Василий Пехньо рассказал 24 Каналу, что приоритетной для врага во время весенне-летней наступательной кампании будет Донецкая область. А именно – агломерация "Славянск – Краматорск". Враг активизировался на этом направлении еще в конце прошлого года.

Смотрите также Новые прорывы на Сумщине, планы на Орехов и штурмы Константиновки: как изменилась линия фронта за неделю

Чего ожидать в Запорожье?

По словам журналиста, беспрекословно, Запорожская область является вторым приоритетным направлением для врага. Однако Силы обороны усиленно работать и уже президент Владимир Зеленский говорил, что удалось сорвать стратегическую наступательную операцию, которая у врага была запланирована на март.

Срыв планов наступления – это не о том, что наступление никогда не состоится. Оно состоится, но позже. Возможно, в июне россияне попытаются активнее наступать с целью окружения Орехова и выхода на рубежи обстрела Запорожья. Но план сорван в тех временных промежутках, которые враг себе придумал. А своевременность действий и координация имеют важное значение для военных операций,

– отметил Пехньо.

Силам обороны удается регулярно срывать намерения врага. К примеру, еще в августе 2025 года они рассчитывали, что в течение двух месяцев смогут захватить Донбасс. Это происходило на фоне напряженной ситуации на Покровском направлении. Но ситуацию удалось стабилизировать.

Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны Украины не дали врагу реализовать стратегическую наступательную операцию, которая должна была начаться в марте. Россияне давят, но интенсивность сейчас не совсем такая, как они себе планировали.

