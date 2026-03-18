Військовий експерт Василь Пехньо розповів 24 Каналу, що пріоритетною для ворога під час весняно-літньої наступальної кампанії буде Донецька область. А саме – агломерація "Слов'янськ – Краматорськ". Ворог активізувався на цьому напрямку ще наприкінці минулого року.

Дивіться також Нові прориви на Сумщині, плани на Оріхів і штурми Костянтинівки: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чого очікувати на Запоріжжі?

За словами журналіста, беззаперечно, Запорізька область є другим пріоритетним напрямком для ворога. Проте Сили оборони посилено працювати та вже президент Володимир Зеленський говорив, що вдалося зірвати стратегічну наступальну операцію, яка у ворога була запланована на березень.

Зрив планів наступу – це не про те, що наступ ніколи не відбудеться. Він відбудеться, але пізніше. Можливо, в червні росіяни спробують активніше наступати з метою оточення Оріхова та виходу на рубежі обстрілу Запоріжжя. Але план зірваний в тих часових проміжках, які ворог собі придумав. А вчасність дій та координація мають важливе значення для військових операцій,

– зазначив Пехньо.

Силам оборони вдається регулярно зривати наміри ворога. До прикладу, ще серпні 2025 року вони розраховували, що упродовж двох місяців зможуть захопити Донбас. Це відбувалося на тлі напруженої ситуації на Покровському напрямку. Але ситуацію вдалося стабілізувати.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський заявив, що Сили оборони України не дали ворогу реалізувати стратегічну наступальну операцію, яка мала початися в березні. Росіяни тиснуть, але інтенсивність зараз не зовсім така, як вони собі планували.

