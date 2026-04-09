Весеннее наступление России проваливается. Это показывает устойчивость и силу украинской армии даже несмотря на то, что многие военные находятся на фронте годами, а некоторых по несколько недель или даже месяцев не выводили с передовых позиций на ротации.

Такое мнение 24 Каналу высказал снайпер морской пехоты США, ветеран и доброволец международного легиона Мэтью Сэмпсон, отметив, что даже при таких условиях Россия не способна достичь успехов.

Обратите внимание "Уничтожают каждую четвертую цель": Федоров рассказал об успехах Линии дронов на фронте

Почему захлебнулось весеннее наступление России?

Снайпер морской пехоты США отметил, что бои идут ежедневно, но значительного продвижения у России нет. Очень часто противник наоборот теряет позиции и несет огромные потери среди личного состава. Россия отмечает значительно большие потери, чем украинская сторона, и для нас это обнадеживающий фактор.

В то же время Силы обороны проводят успешные контратаки на Юге, в частности в Херсонской и Запорожской областях. По словам Семпсона, Украина тесно сотрудничает с некоторыми западными партнерами, используя различные тактики, в зависимости от имеющихся ресурсов.

Силы обороны хорошо находят различные способы использовать слабости России и заставлять ее воевать по украинским правилам. Это чрезвычайно мощный фактор в бою,

– отметил ветеран международного легиона.

Сейчас у россиян проблемы с логистикой и обеспечением на передовые позиции – это их исторически слабая сторона, которая проявлялась в обеих мировых войнах. Русские просто не умели выстраивать нормальную системы обеспечения, в отличие от Запада, который в этом силен.

Битву обычно выигрывают военные на Земле, но войну обычно выигрывает логистика,

– подчеркнул Сэмпсон.

Украина имеет много западных партнеров, которые могут помогать решать логистические проблемы. Россия же нет такого партнерства ни с кем, кто был бы похож на нас по качеству логистики. Поэтому происходит так много поражений со стороны России на поле боя.

Обратите внимание! Украинские контратаки заставили российские войска перебрасывать подразделения на Александровское и Гуляйпольское направления, что ослабляет их позиции в Донецкой области. В результате командование РФ оказалось перед выбором: сдерживать украинское давление на юге или сохранять резервы для наступления на так называемый "пояс крепостей" в Донецкой области.

Какие планы россиян на весну?