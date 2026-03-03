Россияне попробуют весенние наступления, – Зеленский оценил шансы на их успех
- Зеленский заявил, что российская армия может осуществить весенние наступления, но считает, что они снова потерпят неудачу.
- Украине не хватает солдат, и Зеленский подчеркнул, что именно поэтому Украина стремится завершить войну.
Российская армия может попытаться пойти в весенние наступления. Зеленский предположил, будет ли она иметь успехи.
Об этом говорится в интервью президента для итальянской газеты Corriere della Sera.
Что сказал Зеленский о наступлении врага?
Зеленский отметил, что Украине не хватает солдат.
"И мы говорим об этом открыто. Вот почему мы хотим закончить войну. А тем временем Путин проиграл свое зимнее наступление", – сказал президент.
Зимой во время лютых морозов Путин атаковал украинские электростанции в стремлении разделить украинцев и настроить их против армии, чтобы заставить ее прекратить боевые действия.
Но теперь Россия может пойти в весеннее наступление.
Но оно потерпело неудачу: с более теплой погодой возрождается надежда. Теперь россияне попытаются весенние наступления, но я думаю, что они снова проиграют; много солдат погибнут зря,
– подчеркнул Зеленский.
Украина уже проводит наступательные действия
В интервью Зеленский рассказал, что Украина с января 2026 года с января 2026 года сосвободила 460 квадратных километров территории.
Наступление продолжается на Александровском направлении. Накануне в Генштабе рассказали, что украинские силы освободили уже 9 населенных пунктов. В то же время военные отметили, что отключение Starlink оккупантам существенно повлияло только сначала, а сейчас противник продолжает двигаться дальше.
Но, как отметил начальник разведки зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко 24 Каналу, очень усложнили продвижение погодные условия. Несмотря на это, каждое утро земля замерзает при небольшом морозе, поэтому россияне пользуются моментом и пытаются осуществить основную массу своих перемещений именно утром.