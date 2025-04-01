Хотят мобилизовать 160 тысяч срочников: в ЦПД объяснили, почему Россия объявила массовый призыв

Весной Кремль планирует привлечь к войне против Украины еще 160 тысяч мобилизованных. Это наибольшее количество новобранцев, которое Россия призывала в армию за три года полномасштабной войны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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В России будет проходить самый массовый призыв в армию

В России скоро может начаться массовая мобилизация, для которой будут происходить облавы. В армию могут призывать даже студентов. В Кремле с 1 апреля до 15 июля 2025 года хотят привлечь к военной службе 160 тысяч человек. Их обещают не отправлять на так называемую "СВО", но, вероятно, новобранцы пополнят ряды оккупантов.

Как отмечают в ЦПД, такой масштабный призыв срочников в России станет крупнейшим за последние 14 лет. Более того, даже во время войны в Украине в российскую армию приобщалось меньше мужчин.

В 2022 году весной на службу было направлено 134,5 тысяч человек, осенью – 120 тысяч. В 2023 г. весной в армию призвали 147 тысяч и 130 тысяч осенью. А в 2024 году – 150 тысяч и 133 тысяч человек соответственно,

– сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Несмотря на заявления властей страны-агрессора, новобранцы, попав на службу, добровольно-принудительно подписывают контракты и, как следствие, идут на фронт. Такой призыв для Кремля станет одним из способов компенсировать большие потери на войне.

Поэтому Россия, несмотря на официальные заявления о мире, на самом деле желает все же продолжать боевые действия.

Во время весеннего призыва срочников в России повестки будут присылать с помощью централизованной информационной системы. Они будут не только бумажные, но и электронные. К тому же российские власти увеличивают финансовые выплаты для контрактников, чтобы привлечь больше граждан к войне.