Вещи брали в домах местных, – оккупант признался, что переодевался в гражданскую одежду

В украинский плен попал юноша 2003 года рождения, родом из временно оккупированной Донецкой области. Парень понимает, что при Украине была лучшая жизнь и частично общается на украинском, но не считает проблемой отбирания у местных еды или одежды, если им это нужно.

Об этом военнопленный рассказал в эксклюзивном стриме с Владимиром Золкиным и Екатериной Соляр на 24 канале. Он также отметил, что мародерством не занимался, но в то же время рассказал, что забирал из домов гражданских еду и теплую одежду.

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Мы ничего не воровали, ничего не брали себе. Просто жили и пытались все это переждать. Бывало, что мы переодевались в гражданскую одежду, но на тот момент была зима, а у нас теплая форма была не самой лучшей.

– говорит оккупант, очевидно, не понимая, в чем проблема.

Однако, по его словам, они брали эту одежду в местных домах, но с собой не забирали, а оставляли на месте.

"Еду нам нормально снабжали, но иногда были перебои, что еды могло не быть всю неделю. В таком случае, мы брали еду в домах местных," – говорит военнопленный.

Можно ли было переодеться в гражданское и сбежать

"Наши посты были рядом друг возле друга, поэтому, если бы тебя увидели в гражданской одежде, то я думаю, что последствия были бы не самые лучшие для нас", – добавляет он.

Как утверждает военнопленный, он уже от тех, кто взял в плен, услышал, что можно было надеть гражданское, сложить оружие и сдаться в плен.

Полный стрим с Владимиром Золкиным: смотрите видео

Коротко о контрнаступательных действиях ВСУ

Президент Владимир Зеленский отдал приказ деоккупировать все территории Украины, включая Крым. В последнее время на оккупированных территориях участились взрывы на складах и базах оккупантов. Речь идет о взрывах в Кадиевке (Луганская область), Новой Каховке (Херсонская область) и Мелитополе (Запорожская область).

19 июля 2022 года украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что в случае подрыва моста оккупантам не будет как отступать.

В Минобороны Великобритании заявили, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. В британской разведке констатировали, что контроль над днепровскими переправами, по всей вероятности, станет ключевым фактором результата боев в регионе.

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что освобождение Юга – вопрос времени. Он прогнозирует, что оккупантам вскоре будет все сложнее удерживать свои позиции.