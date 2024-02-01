Весной Украина начнет новое контрнаступление, – Буданов

Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки, предположил, что новое контрнаступление Украины начнется уже весной 2024 года. Собственно, об этом он заявил иностранной прессе.

Вышло свежее интервью начальника ГУР Минобороны для одной из самых авторитетных британских газет. Нападение России скоро будет "полностью исчерпано", оставляя поле боя открытым для атаки Украины, говорит Кирилл Буданов.

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Новое контрнаступление Украины

По словам главного украинского разведчика, сейчас оккупанты пытаются наступать, однако уже ранней весной распределение сил на поле боя изменится. Тогда и, очевидно, должна начаться новая контрнаступательная операция нашего государства.

Мы делаем ход, враг делает ход. Теперь очередь врага. Оно закончится, а потом начнется наше,

– цитирует газета The Telegraph слова Буданова.

Следует сказать, что по состоянию на начало февраля 2024 года украинские войска заняли оборонительные позиции на всех направлениях фронта. В частности, наши бойцы сдерживают захватчиков, которые пытаются окружить и захватить Авдеевку, продвинуться в Харьковской области и в других регионах.

Начальник ГУР отмечает, что враг все же стремится выйти на админграницы Донецкой и Луганская областей. Сейчас он атакует Купянск, Лиман, Бахмут и Авдеевку одновременно.

Отметим, что предыдущая контрнаступательная операция Украины началась летом 2023 года и закончилась осенью. Во время нее украинским защитникам на суше удалось освободить ряд населенных пунктов, однако основные достижения нашего государства были в Черном море.

В частности, издание The Economist писало о том, что Россия фактически проиграла битву за акваторию. Силам обороны удалось осуществить невозможное – они обошли зерновую морскую блокаду, которую устроил Кремль, и существенно сократили численность суден, что были на вооружении у врага.

Дискуссия вокруг стратегии победы

В ноябре 2023 года Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал для иностранной прессы колонку, в которой заявил, что эта война заходит в тупик. Тогда многие аналитики растолковали слова генерала как заявление, знаменующее переход Сил обороны Украины от активного контрнаступления к обороне.

Нет сомнений, что целью номер один для нашего государства остается выход на границы 1991 года. В то же время эта цель все больше подвергается критике, в частности, из-за того, что она кажется недостижимой в ближайшей перспективе. Кроме того, возвращение Украиной оккупированных территорий не означает прекращения воздушного террора со стороны врага.

Информационную кампанию вокруг прошлого контрнаступления летом критиковали за то, что она продвигала идею о "лете в Крыму", которая в итоге оказалась обманчивой. Вынесли ли из этого урок в Киеве – остается наблюдать.