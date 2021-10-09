Вести Глобалайз: Во Франции священники развращали детей

В католической церкви Франции более 3 тысяч священников развращали несовершеннолетних. Отчет спецкомиссии показал, что в основном развращали мальчиков в возрасте от 10 до 13 лет.

О других событиях, которые произошли в мире по состоянию на 9 октября – узнайте в программе.

Обратите внимание В основном мальчики: жертвами католической церкви во Франции стали более 200 тысяч детей

Пустой бак из-за кризиса

Британцы в течение 2 недель не могут заправить полный бак транспорта из-за топливного кризиса. Исключение это лишь автомобили экстренных служб, а остальные водители вынуждены ждать в огромных очередях.

Уничтоженный пункт тестирования

Противники вакцинации от коронавируса уничтожили пункт тестирования в Нью-Йорке. Причина – обязательные прививки для определенных категорий граждан, в том числе для учителей и госслужащих.

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Музей из мусора

В Индонезии появился музей из пластиковых бутылок и мешков, который высмеивает морской кризис. Все экспонаты пластиковые и выложены в форме различных "скульптур".

Необычное морское существо

Возле побережья Японии на глубине 1 200 метров удалось найти редкое существо. Говорится о морском паразите, он бесхребетный и относится к семейству ракообразных.

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Выпуск программы "Вести Глобалайз" за 9 октября: смотрите видео