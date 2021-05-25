Вести Глобалайз: Газовые котлы вскоре могут запретить

В мае 2021 года специалисты из Международного энергетического агентства выдали документ – план действий до 2050 года. К тому времени они планируют сократить количество выбросов до нуля. Для этого необходимо запретить новые газовые котлы до 2025 года.

Подробнее о других интересных событиях, которые произошли в мире по состоянию на вторник, 25 мая – в программе.

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Смертельный ультрамарафон в Китае

В Китае прошел уже четвертый ультрамарафон под названием "Возрождение страны". Во время непогоды на ультрамарафоне погиб 21 спортсмен. Среди погибших оказались лучшие спортсмены страны: чемпион предыдущих ультрамарафонов Лян Чжин и победитель Паралимпиады 2019 года Хуанг Гуанчжун.

Извержение вулкана в Конго

В Восточном Конго произошло извержение вулкана Ньиарагонго. Тысячи людей бегут из Гомы, 250 человек погибли и более 120 тысяч остались без крыши над головой. Последний раз этот вулкан взрывался в 2002 году. Тогда лава залила аэропорт и почти всю восточную часть города.

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Профессия "разводников" в Японии

В Японии есть довольно нестандартная профессия "разводников". Одна из специфических задач – разрушать браки, отношения и даже семьи. Такие люди есть еще с 1980-х годов и по сей день. Соответствующих компаний, которые предлагают свои услуги по разрыву отношений, существует более 250.

Булинг в онлайн-играх

По данным исследований, 59% женщин скрывали свой пол, чтобы избегать булинга в онлайн-играх. Исследование провели организация Reach3 Insights вместе с компанией Lenovo. Среди опрошенных – 900 геймеров-девушек из Соединенных Штатов Америки, Германии и Китая.

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Полный выпуск "Вести Глобалайз" за 25 мая 2021 года: смотрите видео