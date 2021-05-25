Детальніше про інші цікаві події, які відбулись у світі станом на вівторок, 25 травня – у програмі.
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Смертельний ультрамарафон у Китаї
У Китаї минув вже четвертий ультрамарафон під назвою "Відродження країни". Під час негоди на ультрамарафоні загинув 21 спортсмен. Серед загиблих виявилися найкращі спортсмени країни: чемпіон попередніх ультрамарафонів Лян Чжин та переможець Паралімпіади 2019 року Хуанг Гуанчжун.
Виверження вулкану в Конго
У східному Конго відбулось виверження вулкану Ньїарагонго. Тисячі людей утікають з Гоми, 250 людей загинули і понад 120 тисяч залишилися без даху над головою. Востаннє цей вулкан вибухав у 2002 році. Тоді лава залила аеропорт і майже всю східну частину міста.
До теми Було схоже на апокаліпсис, – миротворці у Конго про виверження вулкану
Професія "розслучників" у Японії
В Японії є досить нестанартна професія "розслучників". Одне зі специфічних завдань – руйнувати шлюби, стосунки і навіть родини. Такі люди є ще з 1980-х років і до сьогодні. Відповідних компаній, які пропонують свої послуги з розриву стосунків, є понад 250.
Булінг в онлайн-іграх
За даними досліджень, 59% жінок приховували свою стать, щоб уникати булінгу в онлайн-іграх. Дослідження провели організація Reach3 Insights разом із компанією Lenovo. Серед опитаних – 900 геймерок зі Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Китаю.
Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 25 травня 2021 року: дивіться відео