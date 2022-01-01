Вести Глобалайз: Китайцы занимаются спортом прямо в McDonald's

McDonald's установил велотренажеры в некоторых ресторанах в Китае. Поэтому посетители могут позаниматься спортом и подзарядить телефон во время еды.

Что еще интересного произошло в мире по состоянию на 1 января – узнайте в программе.

В прошлом выпуске программы Вести Глобалайз: В космосе может существовать планета Х

Смена пола в Швейцарии

Теперь на карте мира появилась еще одна страна, которая разрешает менять пол, основываясь на самоопределении, а не на медицинских справках и операциях. Речь идет о Швейцарии. Законный переход разрешен уже с 1 января.

В школах Японии не будут спрашивать пол ребенка

Почти все школы Японии отказываются от гендерного поля в заявках. То есть, со следующего учебного года, который начинается в стране с апреля, ученики больше не будут указывать в анкетах свой пол.

"Читерство" в видеоиграх

Канадские ученые начали исследовать мошенничество на примере Whyville, которая появилась на свет в 1999 году. За разгадку задач игроки получают виртуальную валюту, которую впоследствии можно обменять на разные вещи для вашего героя.

68% аудитории этой игры были девушками в возрасте от 8 до 13 лет. И оказалось, что они жульничали с финансами. Игровыми, конечно же.

Оледеневший корабль во Владивостоке

В конце декабря в российский Владивосток прибыл сухогруз прямо из Японии. Дорога была непростой, ведь полностью все судно покрылось толстым слоем льда и снега. Картина была довольно увлекательной, а ирония ее в том, что название корабля – "Солнечный Рио".

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